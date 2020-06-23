كرة القدم/الرابطة الأولى-وفاق سطيف: فسخ عقد اللاعب بن يحيى بالتراضي

الجزائر - توصلت إدارة وفاق سطيف إلى اتفاق مع المدافع الأوسط محمد بن يحيى لفسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ويوضح نادي الهضاب العليا في بيان له على صفحته على فايسبوك: "لقد فسخت إدارة النادي الممثلة من طرف رئيس مجلس الادارة عز الدين أعراب, بالتراضي, عقد اللاعب بن يحيى الذي تعهد بالتخلي عن جزء من مستحقاته".

و كان محمد بن يحيى (27 سنة) قد التحق بوفاق سطيف في شهر ديسمبر 2019 بعقد لمدة عامين قادما إليه من اتحاد الجزائر, دون أن يتمكن من حجز مكانة أساسية في تشكيلة المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وكان بن يحيى قد التحق بالبطولة الوطنية عام 2015 من بوابة مولودية وهران لمدة موسم واحد, كما تم استدعاؤه لكأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون تحت إشراف الناخب البلجيكي جورج ليكانس.

قبل توقف البطولة منتصف شهر مارس بسبب جائحة كورونا فيروس, يحتل وفاق سطيف المركز الثاني بمجموع 37 نقطة رفقة مولودية الجزائر التي تنقصها مباراة, بفارق 3 نقاط عن الرائد شباب بلوزداد الذي يتوفر أيضا على لقاء متأخر.