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كرة القدم/ الجزائر: اختيار رياض محرز, كأحسن لاعب جزائري في التاريخ

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

زيوريخ - انتخب اللاعب الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي, رياض محرز بفارق شاسع كأحسن لاعب جزائري  في التاريخ, حسب عملية سبر الآراء نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

و حصل قائد الخضر على نسبة 8ر48 % من مجموع أصوات المشاركين متقدما  النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي رابح ماجر 4ر27  %  ثم  الأخضر بلومي و مصطفى دحلب اللذين حصلا على التوالي 2ر12 % و 6ر11  % .

و كتبت الهيئة الكروية الدولية على موقعها للتواصل الاجتماعي, تويتر, ما يلي: إنه فوز عريص لرياض محرز الذي يبقى بالنسبة إليكم و بدون منازع أحسن لاعب جزائري".

وقد اقترح المشاركون عددا من اللاعبين الجزائريين الاخرين, لكن محرز و ماجر و بلومي و دحلب كانوا الأكثر تداولا".

وساهم لاعب الوسط الهجومي "للسيتيزان" بنسبة كبيرة في تتويج "الخضر" باللقب الإفريقي للأمم خلال كان-2019 التي جرت بالأراضي المصرية, مسجلا هدفا أسطوريا بمخالفة مباشرة في الدور تصف النهائي أمام نيجيريا (2-1).

و كان محرز قد توج بلقبين للبطولة الانجليزية الممتازة مع ليستر سيتي و مان سيتي, كما أنه بصدد تحقيق موسم رائع في البطولة الانجليزية الممتازة في موسمه الثاني حيث لا يزال فريقه في السباق في الدور ربع النهائي لكأس انجلترا و على وشك التأهل لنفس الدور لرابطة أبطال أوروبا.

و كان محرز قد تألق مساء أمس مع السيتي بتسجيله لهدفين خلال الفوز العريض المسجل أمام بورنلي (5-0).

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كرة القدم/ الجزائر: اختيار رياض محرز, كأحسن لاعب جزائري في التاريخ
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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