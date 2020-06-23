كرة القدم/ الجزائر: اختيار رياض محرز, كأحسن لاعب جزائري في التاريخ

و حصل قائد الخضر على نسبة 8ر48 % من مجموع أصوات المشاركين متقدما النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي رابح ماجر 4ر27 % ثم الأخضر بلومي و مصطفى دحلب اللذين حصلا على التوالي 2ر12 % و 6ر11 % .
و كتبت الهيئة الكروية الدولية على موقعها للتواصل الاجتماعي, تويتر, ما يلي: إنه فوز عريص لرياض محرز الذي يبقى بالنسبة إليكم و بدون منازع أحسن لاعب جزائري".
وقد اقترح المشاركون عددا من اللاعبين الجزائريين الاخرين, لكن محرز و ماجر و بلومي و دحلب كانوا الأكثر تداولا".
وساهم لاعب الوسط الهجومي "للسيتيزان" بنسبة كبيرة في تتويج "الخضر" باللقب الإفريقي للأمم خلال كان-2019 التي جرت بالأراضي المصرية, مسجلا هدفا أسطوريا بمخالفة مباشرة في الدور تصف النهائي أمام نيجيريا (2-1).
و كان محرز قد توج بلقبين للبطولة الانجليزية الممتازة مع ليستر سيتي و مان سيتي, كما أنه بصدد تحقيق موسم رائع في البطولة الانجليزية الممتازة في موسمه الثاني حيث لا يزال فريقه في السباق في الدور ربع النهائي لكأس انجلترا و على وشك التأهل لنفس الدور لرابطة أبطال أوروبا.
و كان محرز قد تألق مساء أمس مع السيتي بتسجيله لهدفين خلال الفوز العريض المسجل أمام بورنلي (5-0).