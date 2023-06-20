النعامة: نحو إنجاز 27 ملعبا جواريا معشوشبا اصطناعيا

وسيتم إنجاز هذه المنشآت الرياضية الجديدة التي تمول في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية عبر كل من دوائر النعامة و مشرية و عين الصفراء و مغرار و عسلة و مكمن بن عمار وصفيصيفة، وفقا لما أوضحه محمد قناشي.
وقد تم تحويل الإشراف على أشغال إنجاز هذه المرافق ومتابعتها بقرار ولائي من البلديات إلى مديرية الشباب و الرياضة بعد التأخر المسجل في انطلاقها، يضيف نفس المسؤول.
وفي إطار عصرنة الهياكل الرياضية بولاية النعامة سيتم الانطلاق" قريبا" في تكسية الملعبين البلديين بكل من البيوض و مكمن بن عمار بالعشب الاصطناعي من الجيل السادس بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون دج، حسب نفس المصدر.
وذكر ذات المصدر أن الملعبين المذكورين بحاجة كذلك إلى تأهيل وتجهيز غرف تغيير الملابس وهي العملية التي تقع على عاتق مصالح البلديات من أجل توفير الشروط الملائمة كي تحتضن المنشأتان المنافسات الرسمية لرياضة كرة القدم.