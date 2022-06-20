كرة القدم/ الرابطة 1 الجزائرية- كورونا: لاعبو اتحاد الجزائري يوافقون على تخفيض رواتبهم

الجزائر- وافق لاعبو اتحاد الجزائر لكرة القدم على خفض رواتبهم , لشهري ابريل ومايو , عقب الاجتماع المنعقد لهذا الغرض يوم الاثنين بملعب عمار حمادي ( بولوغين), حسبما افاد به النادي العاصمي الناشط في الرابطة الاولي المحترفة , دون الكشف عن نسبة التخفيض.

وترأس المدير لعام الجديد للنادي, عبد الغاني هادي الاجتماع الذي حضره زملاء قائد الفريق محمد لمين زماموش , حيث ابدى هؤلاء تفهمهم وقبولهم تخفيض الاجور بسبب انعكاسات وباء كورونا على الوضعية المالية للنادي.

واوضحت ادارة اصحاب الزي الاسود والاحمر ان " الهدف من الاجتماع هو ايجاد حل بالتراضي لمسالة خفض الاجور , بحضور اللاعبين المعنيين بالأمر."

يذكر ان العديد من الاندية الجزائرية , على غرار شباب بلوزداد , قررت تخفيض رواتب العمال قصد التخفيف من الاعباء المالية للنادي, في فترة جائحة كورونا.

وانتهجت العديد من الاختصاصات الرياضية في مختلف بلدان العالم الي تخفيض اجور الرياضيين خلال الاشهر الماضية, لأنها لم تسجل اي مداخيل مالية خلال هذه الفترة , جراء وباء كوفيد-19 .