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كرة القدم/الجزائر: مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب المحلي (الفاف)

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كرة القدم/الجزائر: مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب المحلي (الفاف)

الجزائر- عين الدولي الجزائري السابق, مجيد بوقرة, مدربا جديدا للمنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم, حسبما اعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي, يوم الاثنين.

وأوضحت الفاف  أن "رئيس الفاف خير الدين زطشي والمكتب الفيدرالي وبالتشاور مع الناخب الوطني جمال بلماضي, عين رسميا مجيد بوقرة, في منصب مدرب الفريق الوطني للاعبين المحليين".

والتحق بوقرة (37 سنة) بصفوف المنتخب الوطني كلاعب في فئة "الآمال", ليتقدم تدريجيا حتى أصبح قائدا للمنتخب الأول.

كما شارك "الماجيك" في مونديالي 2010 و 2014 علاوة على كأسي افريقيا 2010 و 2015.

وكانت آخر مباراة خاضها صخرة دفاع الجزائر  مع "الخضر" في نهائيات كأس افريقيا 2015 التي جرت بغينيا الاستوائية, أمام كوت ديفوار (خسارة 1-3).

وحسب نفس المصدر  "تتمثل مهمة المدرب الجديد لمحليي "الخضر" في الاستعداد للمنافسات الرسمية المقبلة التي تنتظر الفريق, سيما البطولة الافريقية 2022, المخصصة للاعبين المحليين, التي ستحتضنها الجزائر. كما سيقوم بمعاينة  اللاعبين الناشطين في البطولة الوطنية عن قرب لصالح المنتخبين المحلي والأول في نفس الوقت , حيث سيعمل بالتنسيق مع جمال بلماضي".

وبدأ بوقرة مسيرته التدريبية في 2017 في دكة بدلاء الفريق الرديف للدحيل (قطر) والذي توج معه باللقب على مرتين. وكانت آخر تجربة له في موسم 2019-2020 مع الفريق الأول للفجيرة (القسم الاول الاماراتي) قبل ان تتم اقالته في فبراير الماضي.

آخر تعديل على الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:15
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كرة القدم/الجزائر: مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب المحلي (الفاف)
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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