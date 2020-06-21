قضايا فساد: استئناف محاكمة علي حداد يوم الثلاثاء القادم بمحكمة سيدي أمحمد -

لمواجهة الانتصار الدبلوماسي الصحراوي في أمريكا اللاتينية, المغرب ينفق ملايين الدولارات -

مرحلة ما بعد كورونا: ضرورة الانتقال الى اقتصاد و مجتمع المعرفة -

كورونا: الارتفاع الطفيف في عدد الإصابات لا يبعث كثيرا على القلق في الوقت الحالي -

كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي -

تربية وطنية: جلسات لإصلاح المنظومة بما يتماشى مع أهداف القطاع -

وفاة شخص و اصابة 85 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع -

كرة القدم: استلام فندق الأفناك بسيدي موسى في شهر سبتمبر -

سطيف/كوفيد-19: اللجنة الخاصة الموفدة من وزارة الصحة تقف على الوضعية الوبائية بالمنطقة -

محكمة سيدي أمحمد: وفاة المحامي العيفة أويحيى اثر وعكة صحية مفاجئة -

كورونا: 140 إصابة جديدة, 98 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة -

مجازر 8 مايو 1945: محطة حاسمة في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم -

الصحراء الغربية: ندوة حول مسارالتسوية بعد مرورعام على استقالة المبعوث الأممي هورست كولر -

استشهاد العريف زناندة مصطفى: رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد و الجيش الوطني الشعبي -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار -

الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية الصحراوية سينطلق في النشاط قريبا -

عين الدفلى: أطباء ممارسون يدعون إلى اليقظة للحد من انتشار الوباء -

التوعية بمخاطر كورونا: الحماية المدنية تقوم بـ 65 عملية تحسيس عبر11 ولاية -

مخالفة قانون المرور واللوائح التنظيمية للحجر الصحي: أكثر من 10 الاف دراجة نارية في المحشر -