كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي

وأيدت غرفة الاتهام القرار الأول الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) القاضي بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت و الصادر يوم 7 يونيو.
و اتهم حلفاية بالرشوة في قضية ترتيب مباريات كرة القدم, بينما توبع سعداوي بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير, بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.
وحسب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, فإن المتهمين يواجهان عقوبة السجن تتراوح مدتها ما بين عامين و 10 سنوات.
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وجاء مثول كل الأطراف المعنية بالقضية امام العدالة بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب و الرياضة ضد مجهول.