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كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي

الجزائر - رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج المؤقت عن المدير العام لوفاق سطيف, فهد حلفاية, ومناجير اللاعبين, نسيم سعداوي, المتهمين في قضية التسجيل الصوتي المسرب حول الترتيب المزعوم لنتائج مباريات كرة القدم, حسب ما علمته "واج" يوم الأحد من قبل مصدر مقرب من الملف.

وأيدت غرفة الاتهام القرار الأول الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) القاضي بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت و الصادر يوم 7 يونيو.

و اتهم حلفاية بالرشوة في قضية ترتيب مباريات كرة القدم, بينما توبع سعداوي بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير, بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.

وحسب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, فإن المتهمين يواجهان عقوبة السجن تتراوح مدتها ما بين عامين و 10 سنوات.

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وجاء مثول كل الأطراف المعنية بالقضية امام العدالة بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب و الرياضة ضد مجهول.

آخر تعديل على الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 19:09
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كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 18:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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