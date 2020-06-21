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وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرات

باريس- أعلن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى يوم السبت عن وفاة رئيسه النرويجي زفن آرنه هانسن عن عمر 74 عاما.

وكان هانسن عانى من سكتة دماغية في مارس الماضي ولم يتعاف منها حتى وافته المنية اليوم في أوسلو.

وانتخب هانسن رئيسا للاتحاد في 2015 ليكون الرئيس الخامس في تاريخ الاتحاد قبل إعادة انتخابه لنفس المنصب في العام الماضي.

وقال دوبرومير كارمارينوف الرئيس المؤقت للاتحاد: "كان قائدا عظيما، وملهما لرياضتنا وشخصية كاريزمية داخل عائلة ألعاب القوى".

وانهالت عبارات التعازي والإشادة من جميع عناصر ألعاب القوى، وذكر نجم القفز بالزانة الفرنسي رينو لافيليني في تغريدة على موقع "تويتر" : "من المحزن للغاية أن نفقد رئيسنا الأوروبي. أرقد في سلام يا زفن".

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وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرة   شارك

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