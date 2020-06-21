وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى

باريس- أعلن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى يوم السبت عن وفاة رئيسه النرويجي زفن آرنه هانسن عن عمر 74 عاما.

وكان هانسن عانى من سكتة دماغية في مارس الماضي ولم يتعاف منها حتى وافته المنية اليوم في أوسلو.

وانتخب هانسن رئيسا للاتحاد في 2015 ليكون الرئيس الخامس في تاريخ الاتحاد قبل إعادة انتخابه لنفس المنصب في العام الماضي.

وقال دوبرومير كارمارينوف الرئيس المؤقت للاتحاد: "كان قائدا عظيما، وملهما لرياضتنا وشخصية كاريزمية داخل عائلة ألعاب القوى".