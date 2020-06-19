إجتماع وزارة الشباب والرياضة -اتحاديات: عدم تحديد تاريخ استئناف تحضيرات النخبة الوطنية

وحضر الاجتماع المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة و أعضاء مديريته و المدراء الفنيين الوطنيين التابعين ل 18 اتحادية معنية بأولمبياد-2020.
واندرج اللقاء، في اطار- المتابعة المنتظمة لبرنامج تحضير رياضيي النخبة- والمخصص لبقية الاستعدادات التي شرعت فيها النخبة الوطنية المتأهلة الي موعد طوكيو أو الساعية الى التأهل و أيضا التطرق لبرنامج تحضيرات عناصرها للألعاب المتوسطية -2022 بوهران.
وتوقفت استعدادات الرياضيين الجزائريين للموعد الاولمبي منذ متنصف شهر مارس الماضي ، عقب غلق المنشآت الرياضية بسبب وباء فيروس كورونا ، وأدى باللجنة الاولمبية الدولية لتأجيل بسنة واحدة الالعاب الاولمبية والبارالمبية بطوكيو- 2020 .
وتضمن جدول اشغال هذا الاجتماع ، تقديم مخططات وبرامج تحضيرات رياضيي النخبة بعد رفع الحجر الصحي من خلال تحديد تواريخ واماكن ، قائمة الرياضيين الذين قد يتأهلون الى موعد طوكيو، اضافة الى تقديم عرض حول المُعيقات التي تواجه تحضيرات الرياضيين.
و اوضح المشاركون في الاجتماع بأن استئناف التحضيرات لن يكون سهلا خاصة بالنسبة للرياضات الجماعية بسبب توقف رياضيها عن النشاط لمدة طويلة و هو ما يتطلب منهم الانطلاق في التحضيرات من نقطة الصفر.
أما المشكل الآخر القائم فيخص تطبيق البروتوكول الصحي المفروض على الاتحاديات تحسبا لاستئناف محتمل للنشاط الرياضي.
و حضر هذا الاجتماع ممثلو 18 رياضة و هي: العاب القوى ، تجذيف وكانوي كياك، الملاكمة، رفع الاثقال، دراجات ، سباحة ، شراع، رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة ، الرماية، تنس الطاولة، كرة الريشة ، المبارزة ، الجمباز ، جيدو ، كاراتي ، مصارعة مشتركة ، التايكواندو و التنس.