زطشي: "لم نتلق حتى الآن مساعدة الفيفا"

و صرح زطشي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا:" كان رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو قد أعلن عن مساعدات لمواجهة جائحة كوفيد-19. ولم تقدم لحد الان أي مساعدة للاتحاديات العضوة في الفيفا. هذا الموضوع لا زال مطروحا على طاولة المكتب التنفيذي للفيفا. و بمجرد استفادة الفاف من هذه المساعدة، سيتم توزيعها بالتساوي على الأندية المحترفة و الهواة".
و كانت الهيئة الكروية العالمية قد قررت تخصيص مبلغ 140 مليون أورو لفائدة 211 اتحادية منضوية تحت لوائها للسماح لها بمواجهة الانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19.
و كان أنفانتينو قد صرح في شهر فبراير الماضي قائلا :"لقد نتج عن الجائحة تحديات غير مسبوقة بالنسبة للمجموعة الكروية، و كهيئة مسيرة للكرة العالمية، على الفيفا أن تكون حاضرة لمساعدة الاتحاديات المحتاجة، و بالبداية بمساعدة مالية فورية للاتحاديات العضوة و التي يعرف عدد كبير منها صعوبات مالية كبيرة".
و كان من المقرر أن تكون الهبة المالية التي وعدت بها الفيفا بمثابة "أوكسجين" للأندية الجزائرية تحسبا للاستئناف المحتمل للمنافسة في الوقت الذي لم يتوقف الكثير منها بالمطالبة بدعم مالي من أجل تطبيق البروتوكول الصحي الضروري لإعادة بعث البطولة".