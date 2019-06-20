 زطشي: (فيروس كورونا) "أعتقد أن كان-2021 ستتأجل"

و صرح رئيس الفاف على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "بالنظر الي الوضعية الصحية السائدة حاليا و التي اثرت بشكل كبير على رزنامة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، فهناك احتمال كبير أن يتم تأجيل كان-2021".
و كانت الرزنامة التي ضبطتها الكاف من قبل قد عرفت تذبذبا كبيرا بسبب جائحة كوفيد-19. فعلاوة على منافسات ما بين الأندية، فإن الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات مونديال-2022 اللتين كانتا مقررتين في شهر مارس الماضي أجلتا إلى وقت لاحق، وهو نفس المصير الذي قد تعرفه بداية الدور الثاني من تصفيات مونديال-2022 المقررة في شهر اكتوبر المقبل. كما تم تأجيل كأس إفريقيا-2020 للاعبين المحليين التي كانت مقررة في شهر أبريل الفارط بالكاميرون.
هذه الوضعية أدخلت الشكوك حول اقامة نهائيات كاس افريقيا-2021، بالكاميرون في موعدها المحدد.
و كشف رئيس الفاف أنه في "اتصال دائم" مع الناخب الوطني جمال بلماضي للحديث عن مستقبل ابطال إفريقيا : "انا في اتصال دائم مع جمال بلماضي، سواء عبر الهاتف أو بالبريد الالكتروني لاستعراض الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الجزائري. نحن في انتظار تحديد التواريخ الجديدة لضبط رزنامة جديدة للتحضيرات".