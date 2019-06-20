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 زطشي: (فيروس كورونا) "أعتقد أن كان-2021 ستتأجل"

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
 زطشي: (فيروس كورونا) &quot;أعتقد أن كان-2021 ستتأجل&quot;

الجزائر - اشار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي يوم الجمعة، إلى احتمال تأجيل الدورة المقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2021) المقررة بالكاميرون (9 يناير - 6 فبراير) بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

  و صرح رئيس الفاف على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "بالنظر الي الوضعية الصحية السائدة حاليا و التي  اثرت بشكل كبير على رزنامة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، فهناك احتمال كبير أن يتم تأجيل كان-2021".

 و كانت الرزنامة التي ضبطتها الكاف من قبل قد عرفت تذبذبا كبيرا بسبب جائحة كوفيد-19. فعلاوة على منافسات ما بين الأندية، فإن الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات مونديال-2022 اللتين كانتا مقررتين في شهر مارس الماضي أجلتا إلى وقت لاحق، وهو نفس المصير الذي قد تعرفه بداية الدور الثاني من تصفيات مونديال-2022 المقررة في شهر اكتوبر المقبل. كما تم تأجيل  كأس إفريقيا-2020 للاعبين المحليين التي كانت مقررة في شهر أبريل الفارط بالكاميرون.

هذه الوضعية أدخلت الشكوك حول اقامة نهائيات كاس افريقيا-2021، بالكاميرون في موعدها المحدد.

و كشف رئيس الفاف أنه في "اتصال دائم" مع الناخب الوطني جمال بلماضي للحديث عن مستقبل ابطال إفريقيا : "انا في اتصال دائم مع جمال بلماضي، سواء عبر الهاتف أو بالبريد الالكتروني لاستعراض الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الجزائري. نحن في انتظار تحديد التواريخ الجديدة لضبط رزنامة جديدة للتحضيرات".

آخر تعديل على الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 17:19
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 زطشي: (فيروس كورونا) "أعتقد أن كان-2021 ستتأجل"
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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