كرة القدم/تسجيل صوتي:" لنترك العدالة تقوم بعملها" (زطشي)

و صرح زطشي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا :"القضية بين أيدي العدالة، لقد نددنا بمثل هذه الانحرافات. لنترك العدالة تقوم بعملها. سننتظر الحكم النهائي للسماح بعد ذلك ستقوم لجنة الأخلاقيات بإصدار حكمها في القضية بمعاقبة محتملة للمتورطين".
و اتهم حلفاية بالرشوة في قضية ترتيب مباريات كرة القدم، بينما توبع سعداوي بالرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير، بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.
و حسب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، فإن المتهمين يواجهان عقوبة السجن تتراوح مدتها ما بين عامين و 10 سنوات. و كان وكيل الجمهورية قد أكد خلال ندوة صحفية بأن خبرة التسجيل أكدت بأنه صحيح و ليس مفبركا.
وجاء مثول كل الأطراف المعنية بالقضية امام العدالة بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب و الرياضة ضد "مجهول".