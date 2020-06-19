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كرة القدم/الجزائر: زطشي يجدد نيته في عدم الترشح لعهدة ثانية على رأس الفاف

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة القدم/الجزائر: زطشي يجدد نيته في عدم الترشح لعهدة ثانية على رأس الفاف

الجزائر - جدد خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، يوم الجمعة، رفضه الترشح لعهدة ثانية على رأس الهيئة الفيدرالية حسب التصريحات التي أدلى بها  للإذاعة الوطنية.

وقال المسؤول الأول عن الفاف: ''ما زلت متمسكًا بقراري الأول، وهو عدم الترشح لعهدة ثانية على رأس الهيئة الفيدرالية. أطمئن الجميع بأنني سأستمر في العمل بنفس الإرادة لصالح كرة القدم الوطنية''.

وانتخب زطشي -الذي سبق وأن أكد في نوفمبر 2019 رفضه لتولي عهدة جديدة- على رأس الفاف موسم 2017 خلفا لمحمد روراوة الرئيس السابق.

وأضاف زطشي: ''كان عام 2019 استثنائيا لكرة القدم الجزائرية على جميع المستويات. حتى من حيث النتائج ، تجاوزنا توقعاتنا بكثير. هذا مشجع للغاية ، لكنني لا أنوي الترشح لعهدة أخرى . أفكر في ترك مكاني لشخص آخر، على أمل أن ينجح في الذهاب بعيدا''.

والتزم زطشي في الوقت نفسه بـ "تمهيد الطريق" لخليفته المحتمل، بينما يظل تحت تصرف كرة القدم الوطنية، التي سيواصل تقديم المساعدة اللازمة لها.

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كرة القدم/الجزائر: زطشي يجدد نيته في عدم الترشح لعهدة ثانية على رأس الفاف
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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