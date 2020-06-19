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كرة القدم/الجزائر (كورونا فيروس): زطشي يساند خيار إستئناف المنافسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
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الجزائر - جدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي يوم الجمعة، "رغبة الهيئة الاتحادية و الرابطات الجهوية" في استكمال مختلف البطولات المعلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

و صرح زطشي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "منذ بداية الأزمة الصحية، قمنا بتعليق مختلف البطولات، على غرار بقية أقطار المعمورة. لقد تابعنا عن كثب هذه الأحداث.

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و بالنظر لخطورة الوضعية، بقينا في اتصال دائم مع وزارة الشباب و الرياضة حيث تبقى رغبة الفاف و الرابطات الجهوية قوية في استئناف المنافسة، لكننا واعون بالمصلحة العليا لبلادنا".

و قد يستأنف الموسم الكروي "2019-2020" المعلق منذ 16 مارس الماضي، نشاطه عقب "رفع الحجر و السماح لاستئناف التجمعات" مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و اوضح رئيس الهية الكروية قائلا: "لو يتم تعليق البطولة بصفة نهائية، سنتكيف مع الوضع. وإذا تحتم علينا توقيف هذا الموسم، سنكون مجبرين على الشروع في الموسم الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الصحية. رغبتنا تتمثل في إنهاء موسم "2019-2020" حتى يكون بمثابة تحضير للموسم الجديد، وهو في الحقيقة توقيف نشط فقط".

وفي سؤال يتعلق برأيه في الاجتماع المنعقد يوم أمس الخميس بوهران بين الرابطة المحترفة لكرة القدم، و أندية الغرب الجزائري، بخصوص موقفها من الموسم الجاري، ردّ رئيس الفاف "بضرورة إشراك كل منشطي كرة القدم في هذا الموضوع".

  و ختم زطشي قائلا:" تبقى دعوة الأندية لإبداء رأيها، ضرورة ملحة، لأنها من منشطي اللعبة، ولا يمكن إقصاءها من هذه المبادرة. و مثلما قلته في السابق، تبقى رغبة الفاف و الرابطات قائمة في مواصلة المنافسة. أنا من مؤيدي الدفاع عن مصالح اللعبة".

و كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد سلمت يوم الاثنين الماضي لوزارة الشباب والرياضة وثيقة تتضمن "الاجراءات المتوقعة لاستئناف المنافسة" و التي لها علاقة بجائحة كوفيد-19.

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كرة القدم/الجزائر (كورونا فيروس): زطشي يساند خيار إستئناف المنافسة
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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