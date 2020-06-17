رياضة: رئيس المجمع البترولي يساند اعلان موسم رياضي أبيض

الجزائر - قال رئيس المجمع الرياضي البترولي، جعفر بلحسين يوم الاربعاء، أنه يساند فكرة اعلان موسم رياضي أبيض و الذي يشكل "قرارا صائبا" خدمة "للمصلحة العامة" للبلاد التي تواجه فيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19).

و صرح بلحسين "لواج" قائلا :"إنه من المنطقي و الصائب أن يُعلن الموسم "ابيض" خدمة للمصلحة العامة للبلاد. لقد تحدثت مؤخرا مع وزير الشباب و الرياضة و شرحت له بأن توقيف كل المنافسات يعتبر أحسن حلا. و ماذا يساوي لقب البطولة أمام صحة ملايين الأشخاص؟.

وتوقفت المنافسات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس، حيث لم يتخذ أي قرار بخصوص الاستئناف المحتمل، بعد الإبقاء على الحجر الصحي الجزئي الناتج عن كوفيد-19 على مستوى 29 ولاية للوطن.

و أضاف المدرب الوطني السابق للمنتخب الجزائري لكرة اليد قائلا:" يتعدى استئناف المنافسات الإطار الرياضي. لا ندري متى يتم رفع الحجر الصحي نهائيا، ثم في حالة السماح باستئناف النشاط الرياضي، فان صحة الرياضيين فوق كل اعتبار".

و يضيف بلحسين قائلا:" وفي حال استئناف النشاط الرياضي ،يتطلب الاستعداد له لمدة أسابيع عديدة، كما أن العودة للمنافسة لن تكون بدون خطر كون القاعات الرياضية لا تتوفر على المكيفات الهوائية. و على سبيل المثال، تجرى رياضتا كرة اليد و كرة السلة في مساحة محدودة و مغلقة، وهو ما يعرض اللاعبين أكثر للخطورة مقارنة بكرة القدم، لذا لا يجب التهاون في مثل هذه الأمور".

بالنسبة للاعب الدولي السابق سيكون موسم 2020 سنة التجديد بالنسبة لكل الاتحاديات الرياضية و التي "ينبغي الفصل فيها في أقرب الآجال من أجل الانطلاق في الموسم المقبل على قواعد متينة".

واختتم رئيس المجمع البترولي كلامه قائلا:"سيكون المجمع الرياضي البترولي الخاسر الأكبر في هذه القضية حيث صرفنا أموالا طائلة دون فائدة. لكن تعتبر الوضعية استثنائية كونها تمس كل بلدان المعمورة، و ليس بوسعنا فعل أي شيء".

فإذا كانت بعض الاتحاديات الرياضية قد أعلنت مسبقا نهاية موسمها الرياضي على غرار الرقبي و السباحة، فإن الاتحاديات الأخرى لا زالت مترددة في الوقت الذي تلح فيه اتحادية كرة القدم على مواصلة الموسم حتى نهايته".