الفاف تسلم للوزارة الوصية مشروع بروتوكول يتضمن الإجراءات المقترحة تحسبا لاستئناف النشاط

الجزائر - أفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يوم الثلاثاء أنها سلمت لوزارة الشباب و الرياضة, أمس الاثنين, مشروع بروتوكول يتضمن الإجراءات التي تقترحها الهيئة الكروية الوطنية تحسبا لاستئناف المنافسة, المعلقة منذ مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

و أوضحت "الفاف" أن هذه الوثيقة "تتضمن عدة مقترحات و توصيات ابرزها تلك المتعلقة بالبروتوكول الطبي الذي أعدته اللجنة الطبية الفدرالية برئاسة الدكتور جمال الدين دمارجي, بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالجانب الفني الذي أشرفت المديرية الفنية على إعداده".

وأضافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيانها أنها "تنتظر حاليا قرار الموافقة على وثيقة البروتوكول من قبل السلطات المخولة, لتقوم بعدها بعرضه على الفاعلين في كرة القدم الوطنية و وسائل الإعلام".

و كانت اللجنة الطبية على مستوى الاتحادية الجزائرية, المتكونة من 27 طبيبا, قد دعت أمس الاثنين الأندية إلى ضرورة الاحترام الصارم للإجراءات الصحية مع البحث على الأشخاص الذين يحتمل احتكاكهم ومخالطتهم لحالات مصابة ب"كوفيد-19", من أجل عزلهم و توفير المتابعة الصحية لهم و من ثم المساهمة في كسر سلسلة العدوى.

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