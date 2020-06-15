قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

الجزائر - عبر الرئيس المدير العام لمجمع "سيربور"، المالك لأغلبية أسهم نادي اتحاد الجزائر، يوم الاثنين، عن ثقته من نتيجة الإستئناف المودع على مستوى محكمة التحكيم الرياضي "تاس" بمدينة لوزان (سويسرا)، في قضية اللقاء الذي خسره الاتحاد على البساط أمام مولودية الجزائر (0-3).

وفي حديث مع "وأج"، صرح عاشور جلول: "عقب الجلسة التي انعقدت يوم 5 يونيو عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وعقب إيداع محامينا الملف الكامل بمعية الحجج التي طرحوها، أنا واثق لقبول الإستئناف من أجل استرجاع النقاط الثلاث المخصومة. ننتظر الحكم بفارغ الصبر وأتمنى أن يكون في صالحنا".

وقاطع اتحاد الجزائر الداربي العاصمي ضد المولودية بسبب برمجته خلال فترة تاريخ +الفيفا+، في حين كان تعداده منقوصا بغياب اللاعبين المرتبطين بالمنتخب العسكري وكذا لاعبه الدولي الليبي مؤيد اللافي، المستدعى آنذاك من طرف منتخب بلاده.

ورفضت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الطعن الذي تقدم به اتحاد الجزائر، لتؤكد بعدها محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية القرار الأول للجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة وهو خسارة اللقاء وخصم ثلاث نقاط.

من جانب آخر، تحدث عاشور جلول مجددا حول احتمال استئناف المنافسة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس "كوفيد-19". وأضاف المسؤول: "أعربت مسبقا عن أملي في عودة عجلة البطولة إلى الدوران، سيما بخصوص الرهان الذي لا يزال مفتوحا لبعض الفرق من بينها اتحاد الجزائر. إلى حد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار، لكن حسب معلوماتي، فإنه سيصدر عن قريب".

وفي سياق ذي صلة، قال الرجل الأول في البيت العاصمي: "كما اتفقنا عليه مسبقا، قمنا بتخفيض أجور اللاعبين الذين يتلقون مستحقات مالية معتبرة. هذا إجراء منطقي بالنظر إلى المخلفات الإقتصادية لوباء كورونا فيروس العالمي".

وفي الأخير، أفاد عاشور جلول أن المدير الرياضي الجديد للفريق، عنتر يحيى، يعمل على قدم وساق من أجل تكوين فريق تنافسي تحسبا للموسم القادم : "لقد شرع في عمله عن بعد، سيما بالاتصال بلاعبين أجانب. سيلتحق بالجزائر العاصمة عند إعادة فتح الحدود الجوية. يتوفر يحيى على البطاقة البيضاء، حيث لست على اطلاع عن هوية اللاعبين المتصل بهم أو حتى المدرب، أنا أثق فيه".