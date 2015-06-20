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الألعاب المتوسطية وهران-2022: نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب ''أحمد زبانة''

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 14:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الألعاب المتوسطية وهران-2022: نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب &#039;&#039;أحمد زبانة&#039;&#039;

وهران، 15 يونيو 2020 (وأج)  اختير ملعب ''أحمد زبانة'' بوهران لاحتضان المباراة النهائية لدورة كرة القدم لحساب الألعاب المتوسطية 2022 بعاصمة الغرب الجزائري بدلا من ملعب 40 ألف مقعد التابع للمركب الأولمبي الجاري انجازه ببلدية بئر الجير، حسبما علمته وأج يوم الاثنين من لجنة تنظيم الألعاب.

وأوضح نفس المصدر أنه تحسبا لهذه التظاهرة، يشهد ملعب "أحمد زبانة"، الذي يعد من أقدم المنشآت الكروية في المنطقة، أشغال تهيئة واسعة منذ بضعة أشهر تمس مختلف مرافقه، حتى يكون بحلة جديدة خلال النسخة ال19 من الألعاب المتوسطية.

وتعتبر هذه المنشأة، التي تتسع ل30 ألف متفرج، من بين خمس ملاعب اختارتها وزارة الشباب والرياضة لتغطية ميادينها بعشب طبيعي جديد لتعويض العشب الاصطناعي أو الطبيعي المهترئ الذي تتوفر عليها حاليا.

وبفضل موقعه في الحي الشعبي ''الحمري''، فإن احتضان الملعب المذكور ، الذي يعد الحديقة المفضلة للنادي المحلي مولودية وهران، لنهائي دورة كرة القدم خلال الحدث المتوسطي، من شأنه أن يجلب جمهورا واسعا سيساهم في نجاح الموعد الرياضي الجهوي، على حد قول المنظمين، الذين أشاروا في نفس الوقت إلى أن ملعب 40 ألف مقعد الجديد سيستضيف حفلي الافتتاح والاختتام، فضلا عن منافسات ألعاب القوى التي تعد من بين أهم الرياضات في مثل هذه التظاهرات.

بالمقابل، فإن ملعب سيق الجديد (ولاية معسكر)، الذي يتسع ل20 ألف متفرج ويتوفر على أرضية مغطاة بالعشب الطبيعي، سيكون معنيا بمباريات كرة القدم خلال الموعد المتوسطي، كما أشير إليه.

  جدير بالذكر أن دورة كرة القدم خلال الألعاب المتوسطية ستخص منتخبات أقل من 20 سنة فقط، حيث قوبل طلب لجنة التنظيم بفتح المجال في هذه الدورة إلى منتخبات أقل من 23 عاما، مثلما هو معمول به في الألعاب الأولمبية، بالرفض من طرف

اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذه الأخيرة قررت الإبقاء على نفس النظام المعمول به منذ عدة دورات خلال النسخة المقبلة التي تأجلت إلى 2022 (25 يونيو-5 يوليو) بعدما كانت مقررة في نفس الفترة لعام 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب المتوسطية وهران-2022: نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب ''أحمد زبانة''
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 14:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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