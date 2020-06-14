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رياضة/كورونا: قرار غلق المنشآت الرياضية لا يزال ساري المفعول

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
رياضة/كورونا: قرار غلق المنشآت الرياضية لا يزال ساري المفعول

الجزائر- لم تتخذ وزارة الشباب والرياضة إلى حد الآن, أي قرار بخصوص إعادة فتح المنشآت الرياضة المُغلقة منذ 16 مارس الفارط, بالرغم من إعلان السلطات العمومية رفع تدابير الحجر الصحي, المتعلق بمكافحة جائحة كورونا فيروس في 19 ولاية بداية من يوم الأحد.

وفي اتصال مع "وأج" أفادت خلية الإعلام والإتصال التابعة للوزارة الوصية أنه: "إلى حد الساعة, لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص إعادة فتح المنشآت الرياضية".

وحفاظا على صحة الرياضيين والمدربين وعائلاتهم, اتبعت وزارة الشباب والرياضة, التدابير نفسها للسلطات العمومية المُتخذة منذ شهر مارس الماضي, بإصدارها قرار غلق كل المنشآت الرياضية وتعليق جميع المنافسات الرياضية, على عدة مرات تبعا لتدابير السلطات العمومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 19:52
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رياضة/كورونا: قرار غلق المنشآت الرياضية لا يزال ساري المفعول
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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