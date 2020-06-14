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رياضة تحت مائية: الاتحادية الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطاتها

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية للإنقاذ و الإسعاف و النشاطات تحت المائية, محمد بوخدار, بتقنية التواصل المرئي عن بعد, مع رؤساء مختلف اللجان التقنية الوطنية لتحضير استئناف النشاطات على مستوى الرابطات و الأندية المنضوية تحت لوائها.

و أرغمت هذه الأخيرة على تجميد نشاطاتها منذ شهر مارس الماضي, طبقا لتوصيات السلطات العمومية خلال فترة تفشي جائحة كورونا فيروس.

و أوضحت الهيئة الاتحادية في بيان لها نشر عقب اجتماع يوم السبت ما يلي: "التوقف التام شل مخطط عمل الاتحادية الذي تم تسطيره, والذي يتطلب إعادة النظر فيه تحسبا لاستئناف النشاطات".

وكان من بين المتدخلين, رئيس اللجنة الطبية للهيئة الاتحادية الذي تم تكليفه "بإعداد و تقديم مخطط عملي للاستئناف, آخذا بعين الاعتبار خصوصية هذه الرياضة".

بعدها ستكون هناك مرحلة ثانية تتمثل في "اشراك رؤساء اللجان التقنية الوطنية في إثراء الاقتراحات التي ستمكن مسؤولي الرابطات و الأندية من تنظيم مختلف الأنشطة على غرار التربصات و المنافسات, مع احترام الاجراءات العامة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا".

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رياضة تحت مائية: الاتحادية الجزائرية تستعد لاستئناف نشاطاتها
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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