كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية: الكشف عن رئيس قسم النزاهة خلال أسبوع على الأكثر

الجزائر- تكشف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, "في فترة أسبوع على الأكثر" عن هوية الرئيس الجديد لقسم النزاهة, حسبما صرح يوم الجمعة, صالح باي عبود, مسؤول قسم الإتصال والإعلام بالهيئة الفيدرالية.

وقال صالح باي عبود: " كان من المقرر ان تقوم الاتحادية بتنصيب الرئيس الجديد لقسم النزاهة, لكن الشخص الذي اختير دعي لمهام أخرى ضمن المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها. بالتالي شرعنا في عملية البحث عن الشخص الملائم لتولي هذا المنصب. الأمر المؤكد, أننا سنتعرف على هوية الرئيس في مدة أسبوع على الأكثر".

وشرعت الاتحادية منذ يوليو 2019 في اتخاذ جملة من الإجراءات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل إنشاء هذا القسم, بطموح الترويج لنزاهة وحماية المقابلات ومنافسات كرة القدم بالجزائر".

وأضاف صالح باي عبود على أمواج الإذاعة الوطنية: "تم اختيار ملفات ثلاث مترشحين لتولي هذا المنصب, وستختار الاتحادية الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات.

نحن ننتظر أيضا موافقة الاتحاد الدولي".

ونظمت الاتحادية الجزائرية في شهر أغسطس الفارط حصة عمل بمقرها وبالمركز التقني الوطني بسيدي موسى, لفائدة أعضاء اللجنتين القانونيتين للاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة, مسيري الأندية المحترفة والحكام الدوليين, للحديث عن الموضوع المتعلق بهذه الهيئة الجديدة.

وأفادت الاتحادية عبر بيانها: "تتضمن المرحلة المقبلة, البحث عن الشخص الأنسب الذي يتوفر على المعايير والمؤهلات اللازمة لتولي منصب رئيس قسم النزاهة".