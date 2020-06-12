Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية: الكشف عن رئيس قسم النزاهة خلال أسبوع على الأكثر

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر- تكشف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, "في فترة أسبوع على الأكثر" عن هوية الرئيس الجديد لقسم النزاهة, حسبما صرح يوم الجمعة, صالح باي عبود, مسؤول قسم الإتصال والإعلام بالهيئة الفيدرالية.

وقال صالح باي عبود: " كان من المقرر ان تقوم الاتحادية  بتنصيب الرئيس الجديد لقسم النزاهة, لكن الشخص الذي اختير دعي  لمهام أخرى ضمن المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها. بالتالي شرعنا في عملية البحث عن الشخص الملائم لتولي هذا المنصب. الأمر المؤكد, أننا سنتعرف على هوية الرئيس في مدة أسبوع على الأكثر".

وشرعت الاتحادية منذ يوليو 2019 في اتخاذ جملة من الإجراءات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل إنشاء هذا القسم, بطموح الترويج لنزاهة وحماية المقابلات ومنافسات كرة القدم بالجزائر".

وأضاف صالح باي عبود على أمواج الإذاعة الوطنية: "تم اختيار ملفات ثلاث مترشحين لتولي هذا المنصب, وستختار الاتحادية الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات.

نحن ننتظر أيضا موافقة الاتحاد الدولي".

ونظمت الاتحادية الجزائرية في شهر أغسطس الفارط حصة عمل بمقرها وبالمركز التقني الوطني بسيدي موسى, لفائدة أعضاء اللجنتين القانونيتين للاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة, مسيري الأندية المحترفة والحكام الدوليين, للحديث عن الموضوع المتعلق بهذه الهيئة الجديدة.

وأفادت الاتحادية عبر بيانها: "تتضمن المرحلة المقبلة, البحث عن الشخص الأنسب الذي يتوفر على المعايير والمؤهلات اللازمة لتولي منصب رئيس قسم النزاهة".

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية: الكشف عن رئيس قسم النزاهة خلال أسبوع على الأكثر
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.12

فيلم "عرفان" لسليم حمدي يتأهل لمهرجان "أفريكلاب"

20.06.12

وفاة المترجمة السابقة بوكالة الأنباء الجزائرية زينب زخروف

20.06.12

كرة القدم/ الاتحادية الجزائرية: الكشف عن رئيس قسم النزاهة خلال أسبوع على الأكثر

20.06.12

كرة السلة/-وباء كورونا: الأطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها في حال استئناف المنافسات

20.06.12

كورونا: 109إصابة جديدة, 68 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.06.12

الفنان عبد الحميد بوزاهر يتلقى زيارة من مسؤولين بقطاع الثقافة إثر إصابته بوعكة صحية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.10

النقاش حول مسودة تعديل الدستور "انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية