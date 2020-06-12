كرة السلة/الجزائر-وباء كورونا: الأطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها في حال استئناف المنافسات الرياضية -

كورونا: 109إصابة جديدة, 68 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

القاعدة الجوية ببوفاريك: شحن 90 طنا من المساعدات الانسانية الموجهة لمالي -

كوفيد -19/الهلال الأحمر الجزائري: استفادة نحو 200 ألف عائلة من مساعدات غذائية -

ولادة: التعاقد مع القطاع الخاص سيشجع على إنشاء أقطاب إمتياز -

استيراد ما يقارب 2 مليار دولار من المواد الغذائية خلال الثلاثي الأول 2020 -

مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى رئيس الجمهورية -

كوفيد-19 بعين الدفلى: ارتداء الكمامة الواقية تعبيرعن الحس المدني و احترام الغير -

إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول -

كوفيد-19: منع أروقة التعقيم بسبب خطورتها على الصحة -

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية -

تسوية الأزمة الليبية: دعوات لاستئناف الحوار وتعزيز لموقف الجزائر -

وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد -

مالي: الجزائر وكندا تعملان معا لتعزيز اتفاق السلام -

عماري يعطي إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس بولايات شمال البلاد -

ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع) -

كورونا: 105 إصابات جديدة, 180حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في شمال-شرق نيجيريا -

وهران: تأجيل الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية سيسمح بمشاركة أفضل الرياضيين العالميين -