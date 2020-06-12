كرة السلة/الجزائر-وباء كورونا: الأطباء يشرحون القواعد الواجب احترامها في حال استئناف المنافسات الرياضية

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي ل''واج'': ''أوضح الطبيبان خلال تدخلهما الإجراءات الصحية التي يتعين مراعاتها في حالة استئناف الأنشطة الرياضية، المعلقة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد. كان ممثلو الأندية متيقظين لتوصيات ونصائح الأطباء''.
وتوقفت البطولة الوطنية لكرة السلة, منذ 13 مارس الماضي ,عقب قرار السلطات العمومية بتعليق كل النشاطات الرياضية وغلق المنشآت الرياضية.
وأضاف المسؤول الأول عن الهيئة الفدرالية: ''سيتم إرسال بروتوكول صحي قريبًا إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة عليه. ومن هناك سيتم توجيه الأندية لاستئناف أنشطتها".
واستبعد بوعريفي عودة المنافسة بعد رفع الحجر الصحي نظرا ''للوضعية الصحية الحالية'' وكذلك ''لتقارير الأطباء''.
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وابدت اغلبية اندية (16 ناديا من اصل 20) القسم الممتاز - رجال لكرة السلة- للمجموعتين, رغبتها في الغاء المنافسة, المعلقة منذ شهر مارس الماضي, بسبب وباء كورونا فيروس.
وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي في تصريح خص به "واج" يوم الثلاثاء, قائلا : " طلبنا من اندية النخبة بإعطائنا رٍايها بخصوص مصير الموسم الرياضي الحالي وقد ابدى 16 ناديا من اصل 20 , من القسم الممتاز رفضهم استئناف البطولة لان الوضعية الصحية لا تسمح بذلك''.
ويستبعدُ رئيس الاتحادية - في حالة الاعلان عن سنة بيضاء- , فكرة تعيين بطل هذا الموسم , مشيرا الى ان المكتب الفدرالي الحالي , سيدرس جيدا هذا الموضوع.