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كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الرابطة المحترفة تتأسس كطرف مدني

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 141 مرات

الجزائر- قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن تتأسس كطرف مدني في قضية التسجيل المسرب الذي تورط فيه كل من المدير العام لوفاق سطيف, فهد حلفاية, ومناجير اللاعبين, نسيم سعداوي, اللذين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت الاحد الماضي, حسبما علم اليوم الخميس من الهيئة المسيرة للمنافسة المحترفة.

وأوضح نائب رئيس الرابطة, فاروق بلقيدوم, ل"واج" أن "الرابطة تأسست رسميا كطرف مدني في هذه القضية. ومثلما سبق وأكدته من قبل, فإن هذا التسجيل المسرب يعد فضيحة نندد بها بشدة".

وتم اتهام حلفاية بترتيب المباريات, فيما اتهم سعداوي بالرشوة من اجل التأثير على نتيجة مباراة كرة قدم, التشهير, المساس بالحياة الخاصة للأخرين, اضافة الى تسجيل مكالمة دون موافقة صاحبها, حسبما افاد به وكيل الجمهورية.

وفي ندوة صحفية يوم الاثنين, اكد وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد ان الخبرة أثبتت صحة التسجيل ولم يكن مفبرك.

ويأتي ذلك بعد رفع وزارة الشباب والرياضة دعوى قضائية ضد مجهول.

وعقد المكتب التنفيذي للرابطة اليوم الخميس اجتماعا, ناقش خلاله عدة نقاط, ابرزها قضية التسجيل المسرب التي باتت تصنع الحدث هذه الايام.

وأفاد بلقيدوم, وهو الناطق الرسمي للرابطة, أن الهيئة الكروية ستجري مجموعة من اللقاءات مع الاندية المحترفة , ابتداء من الاسبوع المقبل, لمناقشة البروتوكول الصحي في حال استئناف المنافسة المتوقفة منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال ايضا "هذه اللقاءات لن تجر عن طريق تقنية الفيديو, حيث سيتنقل اعضاء الرابطة لملاقاة رؤساء الاندية حسب كل منطقة للتطرق الى هذا الموضوع".

واختتم بلقيدوم حديثه أن الرابطة, خلال اجتماعها,  تطرقت الى قضية لجوء اللاعبين الأجانب الى الفيفا من اجل استعادة مستحقاتهم التي يدينون بها لبعض الأندية الجزائرية.

وأفاد "في اطار القرار المتخذ من قبل الاتحادية, فقد التزمت الرابطة بمساعدة الاندية لتسوية وضعيتها تجاه الفيفا".

آخر تعديل على الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:57
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كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الرابطة المحترفة تتأسس كطرف مدني
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 19:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 141 مرة   شارك

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