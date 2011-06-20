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ترتيب الفيفا: الجزائر تحافظ على المركز ال35 عالميا

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

زيوريخ- حافظت الجزائر على المركز ال35 في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر يونيو , الذي نشرته يوم الخميس في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

ولم تلعب اي مباراة دولية بسبّب وباء فيروس كورونا ( كوفيد-19), وبالتالي لم يطرأ اي تغيير يذكر على الترتيب العالمي لشهر يونيو.

فعلى الصعيد الدولي , يبقى بطل افريقيا المنتخب الجزائري محتفظا بمركزه الرابع , خلف الثلاثي المتكون من, السينغال ( ال20 عالميا), تونس ( المرتبة 27) ونيجيريا (المرتبة31 ) .

وبخصوص منافسي الجزائر في تصفيات كاس امم افريقيا -2021 , فقد جاء ترتيبهم على النحو التالي : زامبيا ( المرتبة 88), زيمباوي (111) وبتسوانا ( 148).

اما منافسو الخضر في الدور الثاني  التصفوي , لمونديال - 2022 , فجاء ترتيبهم كما يلي  : بوركينافاسو ( المرتبة 59), النيجر ( 112) وجيبوتي ( 148).

وحافظ  المنتخب البلجيكي على مركزه في الصدارة , امام فرنسا والبرازيل, متبوعين بإنجلترا والارغواي , دائما في المرتبة ال4 وال5 , تواليا .

و تنتظر المنتخبات العالمية  الضوء الاخضر لاستئناف المنافسات سيما انطلاق تصفيات كاس العالم بقطر - 2022  التي اجلت بسبب وباء كورونا .

وسيتم نشر الترتيب الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم في 16 يوليو المقبل.

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ترتيب الفيفا: الجزائر تحافظ على المركز ال35 عالميا
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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