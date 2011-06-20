ترتيب الفيفا: الجزائر تحافظ على المركز ال35 عالميا

زيوريخ- حافظت الجزائر على المركز ال35 في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر يونيو , الذي نشرته يوم الخميس في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

ولم تلعب اي مباراة دولية بسبّب وباء فيروس كورونا ( كوفيد-19), وبالتالي لم يطرأ اي تغيير يذكر على الترتيب العالمي لشهر يونيو.

فعلى الصعيد الدولي , يبقى بطل افريقيا المنتخب الجزائري محتفظا بمركزه الرابع , خلف الثلاثي المتكون من, السينغال ( ال20 عالميا), تونس ( المرتبة 27) ونيجيريا (المرتبة31 ) .

وبخصوص منافسي الجزائر في تصفيات كاس امم افريقيا -2021 , فقد جاء ترتيبهم على النحو التالي : زامبيا ( المرتبة 88), زيمباوي (111) وبتسوانا ( 148).

اما منافسو الخضر في الدور الثاني التصفوي , لمونديال - 2022 , فجاء ترتيبهم كما يلي : بوركينافاسو ( المرتبة 59), النيجر ( 112) وجيبوتي ( 148).

وحافظ المنتخب البلجيكي على مركزه في الصدارة , امام فرنسا والبرازيل, متبوعين بإنجلترا والارغواي , دائما في المرتبة ال4 وال5 , تواليا .

و تنتظر المنتخبات العالمية الضوء الاخضر لاستئناف المنافسات سيما انطلاق تصفيات كاس العالم بقطر - 2022 التي اجلت بسبب وباء كورونا .

وسيتم نشر الترتيب الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم في 16 يوليو المقبل.