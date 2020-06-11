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كرة السلة/ الجزائر( كورونا فيروس): أغلبية أندية النخبة مع إلغاء الموسم الجاري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة السلة/ الجزائر( كورونا فيروس): أغلبية أندية النخبة مع إلغاء الموسم الجاري

الجزائر- أبدت اغلبية اندية (16 ناديا من اصل 20) القسم الممتاز - رجال لكرة السلة-  للمجموعتين,  رغبتها في الغاء المنافسة, المعلقة منذ شهر مارس الماضي, بسبب وباء كورونا فيروس , حسبما علم من الاتحادية  الجزائرية للعبة.

وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح  بوعريفي في تصريح ل"واج" , قائلا : " طلبنا من اندية النخبة بإعطائنا رٍايها بخصوص مصير الموسم الرياضي الحالي  وقد ابدى 16 ناديا من اصل 20 , من القسم الممتاز رفضهم استئناف البطولة لان الوضعية الصحية لا تسمح بذلك ."

وتوقفت  البطولة الوطنية لكرة السلة, منذ 13 مارس الماضي ,عقب قرار السلطات العمومية بتعليق كل النشاطات الرياضية وغلق المنشآت الرياضية.

وأضاف: "سننتظر اعلان محتمل لرفع الحجر الصحي للفصل النهائي في هذه المسالة , لكن يمكنني التأكيد انه يستحيل مواصلة منافسات البطولة . قمنا بإجراء تقديرات حول 15 مباراة المتبقية من المنافسة وتوصلنا الى ان المسابقة ستنتهي في اكتوبر المقبل و هذا شيء  غير معقول ."

ويستبعدُ رئيس الاتحادية - في  حالة الاعلان عن سنة بيضاء- , فكرة تعيين بطل هذا الموسم ,  مشيرا الى ان المكتب الفدرالي الحالي , سيدرس جيدا هذا الموضوع.

وختم قائلا , في حالة  في موسم ابيض , لن يكون هناك الصعود او النزول.

يبقى فقط تعيين ممثلي الجزائر في منافسات كأس افريقيا, العرب و الكاس المغاربية . و سيتجمع  المكتب الفدرالي لتعيين الاندية المشاركة حسب مقاييس معيّنة.

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كرة السلة/ الجزائر( كورونا فيروس): أغلبية أندية النخبة مع إلغاء الموسم الجاري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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