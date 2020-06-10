كرة القدم : التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد

الجزائر استوردت ما يقارب 2 مليار دولار من المواد الغذائية خلال الثلاثي الأول 2020 -

مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى رئيس الجمهورية -

كوفيد-19 بعين الدفلى: ارتداء الكمامة الواقية تعبيرعن الحس المدني و احترام الغير -

إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول -

كوفيد-19: منع أروقة التعقيم بسبب خطورتها على الصحة -

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية -

تسوية الأزمة الليبية: دعوات لاستئناف الحوار وتعزيز لموقف الجزائر -

وفاة علي براهيتي: رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد -

مالي: الجزائر وكندا تعملان معا لتعزيز اتفاق السلام -

عماري يعطي إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس بولايات شمال البلاد -

ضبط أزيد من ثمانية قناطير من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع) -

كورونا: 105 إصابات جديدة, 180حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في شمال-شرق نيجيريا -

وهران: تأجيل الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية سيسمح بمشاركة أفضل الرياضيين العالميين -

مجلس المحاسبة: ضرورة وضع نموذج خاص للتنبؤ يسمح بتحكم أفضل في إعداد الميزانيات -

تجارة: إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن -

كوفيد-19: الجزائر تمنح مالي مساعدة إنسانية قدرها 90 طن -

إيليزي: تسليم 500 1 كمامة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية -

وزيرة التضامن الوطني تؤكد على أهمية دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة -