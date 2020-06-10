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كرة القدم : التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 206 مرات
كرة القدم : التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد

الجزائر - توجد التدابير المتوخاة في سبيل استئناف النشاط الكروي في المرحلة الأخيرة من الإنجاز, قبل إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة عليها, وفق بيان نشرته الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

"بعد طلبات من الصحافة, تتأسف الاتحادية عن عدم قدرتها تقديم معلومات حول الموضوع بخصوص التدابير المتوخاة من أجل استئناف النشاطات الكروية التي توجد في المرحلة الأخيرة من الإنجاز, قبل تحويلها إلى الوزارة للمصادقة عليها", حسب نفس المصدر.

وأضاف البيان: "وبعد الموافقة عليها من طرف السلطات المختصة, سيتم الكشف عن هذه التدابير للفاعلين في ميدان كرة القدم و وسائل الإعلام".

وحسب خارطة طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, فقد تمت برمجة ما تبقى من لقاءات موسم 2019-2020 لكل من الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين, على مدار 8 أسابيع وذلك عقب رفع الحجر الصحي وبعد مرحلة تحضير تتراوح ما بين خمسة أو ستة أسابيع, مهما كان تاريخ قرار السلطات العمومية, بعد تلك المرحلة ستنطلق منافسات الموسم القادم بتاريخ سيتم تحديده لاحقا.

أما بالنسبة لبطولات الهواة للأكابر, فسيتم اتباع نفس خارطة طريق الرابطتين الأولى والثانية (احتمال بعد أسبوع).

آخر تعديل على الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 18:10
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كرة القدم : التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 206 مرة   شارك

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