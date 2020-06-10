مولودية الجزائر تثمن الاتفاقية بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الجزائر - ثمنت إدارة مولودية الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم) الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي ترمي إلى محاربة الفساد في الأوساط الشبانية والرياضية, في إطار "أخلقة" الرياضة.

وجاء في البيان الذي نشره النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك مساء أمس الثلاثاء: ''تثمن إدارة مولودية الجزائر قرار توقيع الاتفاقية وهي الخطوة التي تحسب لوزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, والتي من شأنها مكافحة ظاهرة الفساد في المجال الرياضي, وردع كل من تسول له نفسه الدوس على القانون وعدم الالتزام بقيم النزاهة واللعب النظيف''.

وتم توقيع الاتفاقية أول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بين وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور. وستتضمن هذه الإتفافية تحديد الإطار القانوني والآليات العملية للتنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة من أجل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد ومكافحته في الوسط الشباني والرياضي, فضلا عن التكوين والتحسيس في هذا المجال, لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.

وأضاف نفس المصدر: "هذا ونؤكد أننا تلقينا هذه الاتفاقية بصوت العقل بما تحمل من أفق رحبة للمستقبل الرياضي الذي نبتغيه لأبناء الجزائر, إذ أن ما تحمله من مضامين سيسمح بالتأسيس لعهد جديد قائم على أخلقة الرياضة في الجزائر, وهو ما ينسجم مع القيم التي تأسس عليها نادي مولودية الجزائر''.

وترمي هذه الإتفاقية الإطار إلى بلوغ هدفين أساسيين, يتمثلان في حماية المنافسة النزيهة والشريفة في جميع الألعاب والرياضات, مع ضمان حقوق الرياضيين والأندية والاتحاديات الرياضية, بالإضافة إلى حماية الأنشطة الشبانية, البدنية والرياضية بمختلف أشكالها من كل مظاهر الفساد التي قد تعتريها.

وجاء في ختام البيان: ''وفي الأخير, نؤكد دعمنا و انخراطنا الكاملين في هذا المسعى النبيل, من أجل النهوض بقطاع الشباب والرياضة وخدمة الجزائر والجزائريين''.