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قضية التسجيل الصوتي: رابطة كرة القدم المحترفة تدرس امكانية التأسيس كطرف مدني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 197 مرات

الجزائر- تدرس رابطة كرة القدم المحترفة فكرة التأسيس كطرف مدني في قضية التسجيل الصوتي المسرب الذي أدى لوضع المدير العام لوفاق سطيف, فهد حلفاية و وكيل اللاعبين نسيم سعداوي, الحبس المؤقت بسبب التلاعب المزعوم بنتائج ثلاث مباريات, حسب ما علم يوم الثلاثاء من الهيئة المسيرة للمنافسة الوطنية.

و قال نائب رئيس رابطة كرة القدم المحترفة و الناطق باسمها, فاروق بلقيدوم, في تصريح ل/واج : "سيعقد المكتب التنفيذي للرابطة يوم الخميس اجتماعا للتطرق لعدة مواضيع, منها التسجيل الصوتي, مع العلم أننا ننتظر قرار لجنة الانضباط فيما يخص هذه القضية في الساعات القادمة. كما سندرس امكانية التأسيس كطرف مدني في هذه القضية".

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لمحكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) قد أمر أول أمس الاحد بإيداع فهد حلفاية و نسيم سعداوي الحبس المؤقت في قضية التسجيل الصوتي المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي حول الترتيب المزعوم لنتائج ثلاث مباريات. ووجهت لسعداوي تهم المساس بحرية الأشخاص, التشهير و تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص, بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات.

عن قرار قاضي التحقيق, يقول فاروق بلقيدوم : "إرادة العدالة لمحاربة كل أشكال الفساد في كرة القدم تريحنا. بالنسبة لي, فإن هذا التسجيل الصوتي فضيحة حقيقية ونحن نندد به.

لقد حان الوقت لمحاسبة ومعاقبة المخطئين لتفادي تفشي هذه الآفة".

وخلال ندوته الصحفية أمس الاثنين, أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر) أن الخبرة العلمية أثبتت أن التسجيل الصوتي بين فهد حلفاية و نسيم سعداوي صحيح, موضحا أن العقوبة التي ينص عليها قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية و تطويرها تتراوح بين سنتين و 10 سنوات سجن.

وقامت العدالة باستدعاء مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية عقب الشكوى التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول.

كلـمات مفتـاحيــة :
قضية التسجيل الصوتي: رابطة كرة القدم المحترفة تدرس امكانية التأسيس كطرف مدني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 197 مرة   شارك

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