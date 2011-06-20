الألعاب المتوسطة وهران-2022: اختيار 43 منشأة رياضية لاحتضان المنافسات الرسمية والتدريبات

وهران - تم اختيار ما لا يقل عن 43 منشأة رياضية لاحتضان المنافسات الرسمية وتدريبات الرياضيين خلال الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في صائفة 2022, حسبما علم يوم الثلاثاء من المنظمين.

وأكد سفيان بن شاقور, عضو لجنة التنظيم الرياضي باللجنة المحلية لتحضير الألعاب, في تصريح لوأج بأنه سيخصص 24 موقعا من تلك المنشآت لاستضافة 24 اختصاصا من الرياضات المبرمجة في هذه التظاهرة التي يرتقب أن يشارك فيها ممثلون عن 25 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتقع كل المنشآت الرياضية المعنية بعاصمة الغرب الجزائري وهران باستثناء منشأة واحدة, ويتعلق الأمر بملعب سيق الجديد (ولاية معسكر), الذي وصفه ذات المتحدث ''بالجوهرة'', حيث يرتقب تدشينه قريبا بعدما تم الانتهاء من أشغال إنجازه ووضع العشب الطبيعي على ميدان هذا الملعب الذي يتسع ل20 ألف مقعد.

وسيكون ملعب سيق من أهم الملاعب المعنية باستضافة مباريات كرة القدم بجانب ملعب 40 ألف مقعد الجديد بوهران والذي يشكل وحدة من وحدات المركب الرياضيالأولمبي الجاري انجازه ببلدية بئر الجير (شرق وهران), وفق نفس المصدر, مضيفا أن ذات الملعب سيحتضن أيضا منافسات ألعاب القوى التي تعد من أبرز الأنواع الرياضية في الألعاب المتوسطية إلى جانب السباحة المقرر إقامة مسابقاتها على مستوى المركز المائي الجاري بناؤه بالمركب الأولمبي والذي يحتوي على ثلاثة مسابح منها اثنان أولمبيان وثالث نصف أولمبي.

وفضلا عن هذا الاختصاص, يحتضن المركز المائي, الذي قال عنه البطل الجزائري السابق في السباحة أنه سيحل مستقبلا كثيرا من مشاكل السباحين الوهرانيين, نهائيات مسابقة كرة الماء, فيما ستقام تصفياتها على مستوى المسبح الأولمبي بحي "المدينة الجديدة" الذي يشهد عملية إعادة تهيئة واسعة.

وبخصوص تأثير تأجيل الطبعة ال19 إلى عام 2022 بعدما كانت مقررة للعام المقبل على الرزنامة العامة لهذا الحدث الرياضي الجهوي, طمأن سفيان بن شاقور بأن تأثير ذلك لن يكون كبيرا حيث عمدت لجنة التنظيم الرياضي إلى تقديم مواعيد بعض المسابقات الخاصة بالرياضات التي ستكون معنية بالألعاب العالمية المقرر انطلاقها بالولايات المتحدة الأمريكية بعد 48 ساعة من اختتام الألعاب المتوسطية أي يوم 7 يوليو 2022.

جدير بالذكر أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط كانت مبرمجة في الفترة ما بين 25 يونيو و 5 يوليو 2021 قبل تأخيرها بعام واحد على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم, لكن التاريخ الجديد للألعاب يقترب مع تواريخ منافسات دولية أخرى, مما حتم على لجنة التنظيم الرياضي تعديل برنامج المنافسات, وبالتالي إعداد برنامج جديد من المنتظر عرضه على اللجنة الدولية للألعاب خلال الاجتماع الذي تعقده لجنة التنظيم المحلية مع لجنة التنسيق الدولية هذا الخميس بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد