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الاتحادات الوطنية الرياضية: "العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 12:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الاتحادات الوطنية الرياضية: &quot;العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون&quot;

 الجزائر - شدّدت وزارة الشباب والرياضة على ان العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية، ستصل الى آجالها عند المواعيد المحددة لها (2017-2020 )، مثلما ينص عليه القانون 05- 13 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

وأكدت مراسلة وجهتها الوزارة الى رؤساء الهيئات الفدرالية والجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية ، بخصوص مسار تجديد عهدات الاتحاديات الرياضة الوطنية ، على ان " العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية ستصل الى آجالها، آي عند  المواعيد  المحددة لها (2017-2020 )، مثلما ينص عليه  القانون 05- 13 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها."

وفي هذا الاطار، دعت الوصاية الاتحادات الوطنية، " بالامتناع خلال السنة الانتخابية، عن اجراء اي تغيير او تعديل للقوانين الاساسية او النظم الداخلية، التنظيمات العامة او التنظيمات التأديبية او اجراء اي حركة للإطارات التقنية الادارية الموضوعة تحت تصرف الاتحاديات."

كما منعت الوزارة الاتحاديات ايضا، "من القيام بإلغاء او إنشاء هياكل رياضية جديدة او إعادة احياء المحلية منها في حالة توقف وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  14- 330، المحدد لكيفيات تنظيم وسير الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للهواة ."

واشارت مراسلة الوزارة في الختام الى انه "من اجل الشروع  في مسار التجديد سواء على المستويين المحلي او الوطني سترسل الى الاتحاديات الرياضية - في الوقت المناسب- مذكرة منهجية مفصلة حول الترتيبات العملية لهذا المسار"، مؤكدة في ذات الوقت على ان  الوصاية ، "تولي  اهمية قصوى للتنفيذ الدقيق لمضمون هذه التعليمة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 13:02
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الاتحادات الوطنية الرياضية: "العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 12:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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