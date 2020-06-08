قضية التسجيل الصوتي: العقوبات التي تنص عليها اللوائح التنظيمية

الجزائر - يواجه المدير العام لوفاق سطيف, فهد حلفاية, المتواجد بالحبس المؤقت منذ يوم الأحد بأمر من محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) -بسبب قضية الترتيب المزعوم لنتائج المباريات- عقوبات رياضية قاسية تطال حتى النادي, تخص الموسم الحالي وحتى السقوط إلى درجة أسفل الموسم القادم, حسب اللوائح التنظيمية.

وتنص المادة 80 من القانون التأديبي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, على أن الفساد أو محاولة الفساد يعاقب عليه ب"الحظر مدى الحياة على ممارسة أي وظيفة و/أو نشاط يتعلق بكرة القدم للجاني".

وتنص أيضا: "معاقبة الفريق في الموسم الحالي وإسقاط النادي إلى القسم الأدنى, بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 ألف دينار للشخص المخطئ و 1.000.000 دينار غرامة للنادي".

وفي حال أقرت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة, "محاولة التأثير أو الترتيب أو الضغط أو التخويف", فإن العقوبة ستكون "خصم ثلاث نقاط" لوفاق سطيف و "عقوبة سنتين" لفهد حلفاية مع "اقتراح إقصائه من الحركة الرياضية الوطنية مدى الحياة".

وبالتالي ستكون عقوبة مماثلة لتلك التي أعلن عنها الموسم الماضي ضد رئيس شبيبة القبائل, شريف ملال, والمناجير العام لشباب قسنطينة في ذلك الوقت, طارق عرامة.

و وضع فهد حلفاية و وكيل اللاعبين نسيم سعداوي, الحبس المؤقت أمس الأحد في قضية التلاعب المزعوم بنتائج مباريات والتي تم الكشف عنها عبر تسريب تسجيل صوتي بث على منصات التواصل الاجتماعي.