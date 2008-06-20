الألعاب المتوسطية وهران-2022 : تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير النسخة ال19 مع لجنة التنسيق الدولية إلى الخميس

وهران - تأجل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين بين اللجنة الوطنية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران -2022 ولجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية للألعاب بتقنية التواصل المرئي عن بعد إلى الخميس المقبل، حسبما علم من المنظمين.

وأوضح نفس المصدر بأنه ولأسباب طارئة تخص لجنة التنسيق الدولية التي يرأسها الفرنسي برنار أمسلام، تعذر إقامة الاجتماع في موعده المحدد، مضيفا أنه سيتم التطرق على وجه الخصوص إلى العمل الذي تقوم به لجنة التنظيم الرياضي التي يقع على عاتقها تعديل رزنامة المنافسات الرياضية بشكل يتماشى مع التاريخ الجديد للألعاب المقررة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2022.

وتكمن صعوبة المهمة في كون أن التاريخ الجديد للطبعة ال19 من الألعاب المتوسطية يتقارب مع تواريخ منافسات دولية رياضية أخرى على غرار الألعاب العالمية والبطولات العالمية لألعاب القوى والسباحة والرماية، المبرمجة كلها في شهر يونيو من نفس السنة، كما أشير إليه.

جدير بالذكر أنه وتحضيرا لاجتماع الخميس القادم، نشط، في نهاية الأسبوع المنصرم، المدير العام للجنة الوطنية لتنظيم الألعاب، سليم إيلاس جلسة عمل مع أعضاء اللجان ال12 المختصة التابعة للجنته بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وتم بالمناسبة الوقوف على مدى تقدم العمل من طرف اللجان المتخصصة في مجال إعادة تكييف ورقة طريق اللجنة الوطنية مع التاريخ الجديد للطبعة ال19 للألعاب المتوسطية بعدما تم تأجيلها من صائفة 2021 إلى صائفة العام الموالي على خلفية جائحة كوفيد-19 التي تفشت في العالم، وفق نفس المصدر.