كرة اليد/الجزائر-فيروس كورونا: لعبان يقترح إلغاء كأس الجزائر 2019-2020

وصرح لعبان خلال اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد جمعه برؤساء الأندية والذي تم بث مقطع منه عبر الصفحة الرسمية للاتحادية على فايسبوك: ''إذا تم إيقاف البطولة الآن, سنكون بحاجة لفترة شهرين من أجل تحضير الموسم القادم والتي ستكون متبوعة بأسبوع أو أسبوعين من أجل الاستئناف الاداري. أيضا, عليكم أن تعلموا أن تحضيرات المنتخب الوطني ستنطلق في شهر أغسطس. ولهذا أعتقد أنه علينا التضحية بكأس الجزائر''.
وتم تعليق كل المنافسات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس وإلى غاية 13 يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا.
من جهتهم, تبادل رؤساء الأندية الآراء حول مصير كأس الجزائر, فمنهم من تقبل الفكرة في الوقت الذي طالب فيه البعض الآخر باستئنافها شهر ديسمبر.
كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق لموضوع البطولة الوطنية حيث تم اقتراح فكرة اقامة دورة مصغرة لتحديد البطل.
وكان لعبان قد أكد في تصريح سابق خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه يفضل استئناف البطولة حيث شرع في "مشاورات مكثفة" مع الأندية والرابطات الجهوية.