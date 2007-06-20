Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيدو/الألعاب الأولمبية 2020: افريقيا تمكنت من تأهيل 28 مصارعا لموعد طوكيو

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

 

الجزائر - تمكنت القارة الافريقية من تأهيل 28 مصارعا لدورة الجيدو للألعاب الأولمبية الصيفية في 2021 بطوكيو من بينهم الجزائري عبد الرحمان بن عمادي (أقل من 90 كلغ), حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الافريقية للاختصاص مساء أمس السبت خلال لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والتي تم خلالها التطرق للعديد من المواضيع.

وأضافت الهيئة القارية: ''خمسة من بين هذه الأسماء (رجلان وثلاث سيدات) تأهلا بطريقة مباشرة, بينما ال23 الآخرون تأهلوا بفضل الترتيب القاري العام المؤهل للموعد''.

وكانت الجزائر ممثلة في هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية الفيديو, بالمدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو, سليم بوطبشة, حيث تم التطرق للعديد من المواضيع أبرزها التحكيم, التكوين والتدريب.

إلى حد الساعة, تبقى مصر الأكثر تمثيلا حيث ضمنت تأهل 3 رياضيين (رجال), متفوقة على تونس التي أهلت رياضيين, في الوقت الذي اكتفت فيه الجزائر والمغرب باسم واحد لكل بلد.

وتطمح الدول الافريقية في تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين بعد رفع الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد, وذلك من خلال المشاركة في العديد من الدورات الدولية.

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:14
كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/الألعاب الأولمبية 2020: افريقيا تمكنت من تأهيل 28 مصارعا لموعد طوكيو
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.07

جثمان القيادي الصحراوي الراحل أمحمد خداد يوارى الثرى بمقبرة بولاية السمارة

20.06.07

الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

20.06.07

جيدو/الألعاب الأولمبية 2020: افريقيا تمكنت من تأهيل 28 مصارعا لموعد طوكيو

20.06.07

إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد

20.06.07

سلطة ضبط السمعي-البصري تعبر عن ارتياحها للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية…

20.06.07

غالي: الراحل أمحمد خداد خسارة كبيرة للشعب الصحراوي والشعوب الصديقة والحليفة له

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.05

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر