جيدو/الألعاب الأولمبية 2020: افريقيا تمكنت من تأهيل 28 مصارعا لموعد طوكيو

الجزائر - تمكنت القارة الافريقية من تأهيل 28 مصارعا لدورة الجيدو للألعاب الأولمبية الصيفية في 2021 بطوكيو من بينهم الجزائري عبد الرحمان بن عمادي (أقل من 90 كلغ), حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الافريقية للاختصاص مساء أمس السبت خلال لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والتي تم خلالها التطرق للعديد من المواضيع.

وأضافت الهيئة القارية: ''خمسة من بين هذه الأسماء (رجلان وثلاث سيدات) تأهلا بطريقة مباشرة, بينما ال23 الآخرون تأهلوا بفضل الترتيب القاري العام المؤهل للموعد''.

وكانت الجزائر ممثلة في هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية الفيديو, بالمدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو, سليم بوطبشة, حيث تم التطرق للعديد من المواضيع أبرزها التحكيم, التكوين والتدريب.

إلى حد الساعة, تبقى مصر الأكثر تمثيلا حيث ضمنت تأهل 3 رياضيين (رجال), متفوقة على تونس التي أهلت رياضيين, في الوقت الذي اكتفت فيه الجزائر والمغرب باسم واحد لكل بلد.

وتطمح الدول الافريقية في تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين بعد رفع الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد, وذلك من خلال المشاركة في العديد من الدورات الدولية.