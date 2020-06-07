ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين

قسنطينة- إستفاد ملعب الشهيد حملاوي بولاية قسنطينة من مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة أفريقيا للمحليين "شان 2022" حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للشباب و الرياضة.

و في تصريح لوأج أوضح السيد كمال كاينو أن "مشروع إعادة التأهيل مقسم إلى 3 عمليات خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب600 مليون د.ج", مذكرا بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد إختارت هذا الملعب لاحتضان لقاءات من بطولة إفريقيا للمحليين.

و تتضمن العملية الأولى إعادة الاعتبار لأرضية هذا الملعب إضافة إلى تجديد المدرجات المغطاة و اللوح الإلكتروني فيما تتعلق العملية الثانية بإنجاز أرضية تدريب مغطاة بالعشب الطبيعي بالقرب من هذا الملعب وفقا لما أفاد به ذات المسؤول. و سيتم تخصيص العملية الثلاثة لتهيئة فضاء للدفع الإلكتروني من خلال تركيب 13 منفذا مزودا بتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية للتذاكر .

و توشك عملية دراسة هذا المشروع على الانتهاء فيما تم استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين مؤسسات الإنجاز. كما تمت المصادقة على دفاتر الأعباء من طرف لجنة الصفقات العمومية بالولاية , إستنادا للمتحدث, الذي كشف عن أنه سيشرع في أشغال هذا المشروع خلال " شهر سبتمبر المقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 11 مارس المنصرم تم غلق ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي إكتسب صفة ملعب دولي و ذلك بسبب تدهور الأرضية مما أجبر فريق شباب قسنطينة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس إلى الانتقال إلىملعب بن عبد المالك رمضان المعتمد من طرف الرابطة المحترفة لكرةالقدم.