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ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 11:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل &quot;هام&quot; تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين

قسنطينة- إستفاد ملعب الشهيد حملاوي بولاية قسنطينة من مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة أفريقيا للمحليين "شان 2022" حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للشباب و الرياضة.

و في تصريح لوأج أوضح السيد كمال كاينو أن "مشروع إعادة التأهيل مقسم إلى 3 عمليات خصص لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب600 مليون د.ج", مذكرا بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد إختارت هذا الملعب لاحتضان لقاءات من بطولة إفريقيا للمحليين.

و تتضمن العملية الأولى إعادة الاعتبار لأرضية هذا الملعب إضافة إلى تجديد المدرجات المغطاة و اللوح الإلكتروني فيما تتعلق العملية الثانية بإنجاز أرضية تدريب مغطاة بالعشب الطبيعي بالقرب من هذا الملعب  وفقا لما أفاد به ذات المسؤول.

و سيتم تخصيص العملية الثلاثة لتهيئة فضاء للدفع الإلكتروني من خلال تركيب 13 منفذا مزودا بتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية للتذاكر .

و توشك عملية دراسة هذا المشروع على الانتهاء فيما تم استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين مؤسسات الإنجاز. كما تمت المصادقة على دفاتر الأعباء من طرف لجنة الصفقات العمومية بالولاية , إستنادا للمتحدث, الذي كشف عن أنه سيشرع في أشغال هذا المشروع خلال " شهر سبتمبر المقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 11 مارس المنصرم تم غلق ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي إكتسب صفة ملعب دولي و ذلك بسبب تدهور الأرضية مما أجبر فريق شباب قسنطينة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس إلى الانتقال إلىملعب بن عبد المالك رمضان المعتمد من طرف الرابطة المحترفة لكرةالقدم.

 

 

 

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ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل "هام" تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 11:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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