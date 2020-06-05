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كرة القدم: "فرانس فوتبول" تختار الجزائري كريم عريبي ضمن أبرز المواهب الافريقية الواعدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
كرة القدم: &quot;فرانس فوتبول&quot; تختار الجزائري كريم عريبي ضمن أبرز المواهب الافريقية الواعدة

باريس - اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية, اللاعب الجزائري, كريم عريبي, مهاجم النجم الساحلي التونسي, ضمن ثلاثة مواهب واعدة ومبشرة في قارة إفريقيا, التي توقعت تألقها في الفترة القادمة.

وفي تقرير لها, سلطت المجلة الفرنسية الضوء على عريبي, هداف ومتصدر ترتيب هدافي رابطة أبطال افريقيا مع ناديه التونسي, مؤكدة أنه "يتشابه مع مواطنيه بغداد بونجاح وإسلام سليماني", نجمي المنتخب الجزائري.

وأشارت ذات المجلة أن المهاجم السابق لشباب بلوزداد ودفاع تاجنانت, يحظى باهتمام من الأندية المصرية والخليجية, التي ترغب في ضمه تحسبا للموسم المقبل.

كما ذكرت المجلة الشهيرة كلا من مصطفى محمد, لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي المصري والكونغولي جاكسون موليكا نجم تي بي مازيمبي (ج.الكونغو الديمقراطية).

يذكر أن عريبي (25 سنة) انتقل من دفاع تاجنانت إلى النجم الساحلي التونسي في يناير 2019 بعقد مدته أربع سنوات.

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كرة القدم: "فرانس فوتبول" تختار الجزائري كريم عريبي ضمن أبرز المواهب الافريقية الواعدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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