كرة القدم/الجزائر (نزاع): الفاف تسدد ديون الأندية اتجاه الفيفا

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) يوم الاربعاء, أنها قررت مساعدة "مرة اخرى" الاندية الجزائرية على تسديد ديونها اتجاه الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا).

وأوضحت الهيئة الاتحادية -عقب اجتماع اعضاء مكتبها الفدرالي عبر تقنية الفيديو : " ان المكتب الفدرالي , قرر مساعدة مرة اخرى الاندية الجزائرية المُدانة اتجاه الاتحادية الدولية لكرة القدم, مع تعهد هؤلاء بتعويض خزينة الاتحادية , من حصتها من عائدات المشاركة في المنافسات الافريقية أ وحقوق البث التلفزيوني."

وفي هذا الاطار, قرر المكتب الفدرالي , منع , - من خلال الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات-, اي نادي من انتداب لاعبين أجانب, مالم تسو وضعيتهم المالية ازاء لاعبيهم الاجانب.

وبالعودة الى الارقام الاخيرة , اكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, ان " وضعية ديون اندية الرابطة الاولى والثانية , لم تتغيّر, منذ بدء تفشي فيروس وباء كورونا , اي اكثر من 217 مليون دينار بالنسبة لأندية الرابطة الاولى و 523 مليون دينار لأندية الرابطة الثانية".

واشارت الفاف الى , " إمكانية تمديد آجال تسديد الديون السابقة للأندية التي كان مقررا في الفاتح يونيو 2020 الي تاريخ لاحق بسبب الوضعية المالية للفرق ".

من جهة اخرى , قرر رئيس الاتحادية , خير الدين زطشي " تخصيص حصة 10 بالمائة من العلاوات السنوية التي تمنحها الكونفدرالية الافريقية للهيئة الاتحادية, أي مبلغ 000. 20 دولار لخزينة هذه الاخيرة, منها 50 بالمائة كمساعدات في اطار عملية التضامن , ضد وباء فيروس كورونا.

واخيرا , ذكّر زطشي كل اعضاء المكتب الفدرالي, بضرورة ترشيد نفقات الاتحادية.