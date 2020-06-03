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كرة القدم/الجزائر (نزاع): الفاف تسدد ديون الأندية اتجاه الفيفا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

 

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) يوم الاربعاء, أنها قررت مساعدة  "مرة اخرى" الاندية الجزائرية  على تسديد ديونها اتجاه الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا).

وأوضحت الهيئة الاتحادية -عقب اجتماع  اعضاء مكتبها الفدرالي عبر تقنية الفيديو  : " ان المكتب الفدرالي , قرر مساعدة مرة اخرى الاندية الجزائرية المُدانة اتجاه الاتحادية الدولية لكرة القدم, مع تعهد هؤلاء بتعويض خزينة الاتحادية , من حصتها من عائدات المشاركة في  المنافسات الافريقية أ وحقوق البث التلفزيوني."

وفي هذا  الاطار, قرر المكتب الفدرالي , منع , - من خلال الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات-, اي نادي من انتداب لاعبين  أجانب, مالم تسو وضعيتهم المالية ازاء لاعبيهم الاجانب.

وبالعودة الى الارقام الاخيرة , اكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم,  ان " وضعية ديون اندية الرابطة الاولى والثانية , لم تتغيّر, منذ بدء تفشي فيروس وباء كورونا , اي اكثر من 217 مليون دينار  بالنسبة لأندية الرابطة الاولى و 523 مليون دينار لأندية الرابطة الثانية".

واشارت الفاف الى , " إمكانية  تمديد آجال تسديد الديون السابقة  للأندية التي كان مقررا في الفاتح يونيو 2020  الي تاريخ لاحق بسبب الوضعية المالية للفرق ".

من جهة اخرى , قرر رئيس الاتحادية , خير الدين زطشي " تخصيص حصة 10 بالمائة من العلاوات السنوية التي تمنحها الكونفدرالية الافريقية  للهيئة الاتحادية, أي مبلغ  000. 20 دولار لخزينة هذه الاخيرة, منها 50 بالمائة كمساعدات  في اطار عملية  التضامن , ضد وباء فيروس كورونا.

واخيرا , ذكّر زطشي كل اعضاء المكتب الفدرالي, بضرورة ترشيد  نفقات الاتحادية.

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كرة القدم/الجزائر (نزاع): الفاف تسدد ديون الأندية اتجاه الفيفا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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