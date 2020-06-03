وكالة عدل: ضرورة ربط السكنات بشبكات الكهرباء والغاز و تسليمها في آجالها -

كوفيد-19 -اتصالات الجزائر : تمديد اعتماد كل التدابير إلى غاية انتهاء فترة الحجر -

لحوم بيضاء: تسويق حوالي 29 ألف قنطار في رمضان الماضي لكسر الأسعار -

وهران: افتتاح ملتقى دولي افتراضي حول موضوع المجتمع والجائحة -

رياضة/صحة: وزارة الشباب والرياضة تمنع استخدام المكمل الغدائي ''هيدروكسيكيت -

كهرباء و غاز: اعتماد التقدير الآلي في ضبط فواتير الاستهلاك -

الولايات المتحدة: تواصل الاحتجاجات الشعبية ومخاوف من تأثيرها على الرئاسيات المقبلة -

انطلاق بمحكمة بومرداس محاكمة عبد الغاني هامل وابنه و مسؤولين سابقين بولاية تيبازة -

إجراءات التصدي لوباء كورونا: تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي خلال مايو -

الدعوة إلى توحيد وتنسيق الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب لفائدة الطفولة -

السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في هدم إسرائيل لمنازل بالقدس -

غالبية الأمريكيين يعتقدون بوجود تمييز ضد السود من جانب الشرطة -

من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟ كتاب استقصائي من توقيع أحمد بن سعادة -

الرفع التدريجي للحجر الصحي في مجال البناء والأشغال العمومية و الري: المهنيون يرحبون بالقرار -

تنصيب ابراهيم جمال كسالي امينا عاما جديدا لوزارة المالية -

اجتماع تحضيري لقمة رؤساء البرلمانات: شنين يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الذي يعود بالنفع المتبادل -

كوفيد-19: إيطاليا تعرب عن امتنانها العميق للجزائر نظير تضامنها ومساعدتها لها -

قانون المالية التكميلي : اللجنة المختصة بمجلس الأمة تشدد على عصرنة الإدارة الجبائية -

مجلس الأمة: قوجيل يدعو جميع الفاعلين إلى المشاركة في إثراء مسودة الدستور -