اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد

وصرح زغدود ل"واج" "وقعت على عقد الى غاية نهاية الموسم. الآن، اذا ما عينت الادارة مدربا جديدا فما علي إلا الرحيل. لأنني ارفض فكرة ان اكون مدربا مساعدا".
وتولى زغدود (49 سنة) شؤون العارضة الفنية للاتحاد في مارس الفارط، خلفا لبلال دزيري المستقيل من منصبه عقب خسارة النادي في الداربي العاصمي امام المولودية (0-1).
وتم تعليق جميع المنافسات الرياضية بما فيها بطولة الرابطة المحترفة الاولى منذ تاريخ 16 مارس بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).
وفي اجتماع له يوم الاحد، قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) استئناف البطولة عقب رفع الحجر الصحي نهائيا.
واضاف اللاعب الدولي السابق "لقد كنت واضحا منذ البداية مع عنتر يحي (المدير الرياضي الجديد) في هذه النقطة، اتحاد الجزائر عائلتي الثانية، لقد تقمصت الوان هذا الفريق منذ بداية مشواري كلاعب كما اشرفت على تدريب الشبان في هذا الفريق منذ 2011. لكن لا اريد التراجع في المجال المهني، كوني قادر على قيادة العارضة الفنية بمفردي".
وقبل توقيف المنافسة، كانت تشكيلة سوسطارة، التي اشترت شركة "سيربور" اغلبية اسهمها، تحتل المرتبة التاسعة برصيد 29.