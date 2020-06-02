Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 17:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد

الجزائر - ترك مدرب فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم) منير زغدود، المجال مفتوحا حول مستقبله، فاتحا الباب على فرضية رحيله عن التشكيلة العاصمية مع نهاية الموسم.

وصرح زغدود ل"واج" "وقعت على عقد الى غاية نهاية الموسم. الآن، اذا ما عينت الادارة مدربا جديدا فما علي إلا الرحيل. لأنني ارفض فكرة ان اكون مدربا مساعدا".

 وتولى زغدود (49 سنة) شؤون العارضة الفنية للاتحاد في مارس الفارط، خلفا لبلال دزيري المستقيل من منصبه عقب خسارة النادي في الداربي العاصمي امام المولودية (0-1).

  وتم تعليق جميع المنافسات الرياضية بما فيها بطولة الرابطة المحترفة الاولى منذ تاريخ 16 مارس  بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 وفي اجتماع له يوم الاحد، قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) استئناف البطولة عقب رفع الحجر الصحي نهائيا.

 واضاف اللاعب الدولي السابق "لقد كنت واضحا منذ البداية مع عنتر يحي (المدير الرياضي الجديد) في هذه النقطة، اتحاد الجزائر عائلتي الثانية، لقد تقمصت الوان هذا الفريق منذ بداية مشواري كلاعب كما اشرفت على تدريب الشبان في هذا الفريق منذ 2011. لكن لا اريد التراجع في المجال المهني، كوني قادر على قيادة العارضة الفنية بمفردي".

وقبل توقيف المنافسة، كانت تشكيلة سوسطارة، التي اشترت شركة "سيربور" اغلبية اسهمها، تحتل المرتبة التاسعة برصيد 29.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 17:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.02

فيروس كورونا : 113 إصابة جديدة، 173 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.06.02

قانون المالية التكميلي2020: زيادة أسعار الوقود ستقلص تبذير هذه المادة

20.06.02

اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد

20.06.02

وصاية بحماية الطفولة من المضامين الإعلامية أثناء فترة الحجر الصحي

20.06.02

نحو إنشاء وكالة وطنية تشرف على تنفيذ سياسة الدعم المستهدف

20.06.02

قانون المالية التكميلي 2020: تخفيض ميزانية التجهيز لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو

20.06.01

معتقل سياسي صحراوي يروي تفاصيل جحيم المعتقلات والممارسات المغربية 

20.06.01

مكافحة التهريب: توقيف سبعة أشخاص ببرج باجي مختار