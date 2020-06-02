كرة اليد/ كأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس: إلغاء دورة الجزائر

أبيدجان - قررت الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد إلغاء الطبعة ال36 لكأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس، التي كانت مقررة بالجزائر ما بين 29 مارس و 9 ابريل 2020 وتأجلت في المرة الأولى بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفادت به الهيئة القارية اليوم الثلاثاء.

كما أجلت الكنفيدرالية الطبعة ال27 من الكأس الممتازة للأندية (رجال وسيدات) التي كانت هي الأخرى مقررة بالجزائر، بعدما سطرت برنامجا جديدا للمنافسات.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك المصري بالنجم الساحلي التونسي في نهائي الكأس الممتازة الافريقية (رجال)، والتي سيشارك المتوج بها في الطبعة المقبلة لمنافسة "سوبر غلوب" (كأس العالم للأندية) بالسعودية.

أما فيما يخص الطبعة ال24 للبطولة الافريقية للأمم (سيدات)، المقررة بالكاميرون، فستجرى من 11 الى 20 يونيو 2021، وهي التي كانت مقررة من 29 نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020.

كما سيتم تنظيم منافستين في المغرب، ويتعلق الأمر بكل من الطبعة ال27 للبطولة الافريقية للأواسط ذكور (المولودين في 2000) ما بين 6 و 12 ديسمبر 2020 والطبعة ال16 من البطولة الافريقية لفئة الأشبال ذكور(المولودين في 2002) من 13 الى 19 ديسمبر القادم.

أما فيما يتعلق بمنافسات الأندية، فإن الكنفيدرالية القارية حددت الفترة ما بين 13 و 22 نوفمبر 2020 لتنظيم النسخة ال42 من البطولة الافريقية للأندية البطلة (رجال-سيدات) بالعاصمة المصرية القاهرة.