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خالدي: "استئناف المنافسات الرياضية مرهون برفع الحجر الصحي"

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
خالدي: &quot;استئناف المنافسات الرياضية مرهون برفع الحجر الصحي&quot;

الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المنافسات الرياضية، المعلقة منذ مارس الفارط، لن تستأنف إلا بعد رفع الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "لأن صحة المواطن هي الاولى".

وصرح السيد خالدي لدى نزوله ضيفا رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على دار الطفولة المسعفة بالأبيار قائلا: "لن تستأنف المنافسات الرياضية إلا بعد رفع الحجر الصحي لأن صحة المواطن هي الاولى وهذا بقرار من السلطات العليا في البلاد".

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و أضاف الوزير : "الاتحادات الرياضية مدعوة لاقتراح بروتوكول صحي-وقائي دقيق ومفصل كشرط جوهري وضروري للعودة للمنافسات. القرار الاخير من اختصاص وزارة الشباب والرياضة التي سترافق الهيئات الفدرالية، في حالة العودة الى اجواء المنافسات بالتنسيق مع الحكومة والهيئات الصحية المخولة".

وكان سيد علي خالدي قد طالب أول أمس السبت مختلف الاتحاديات الرياضية بتمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يوما، أي إلى غاية 13 يونيو 2020.

وجاء في رسالة الوزير للاتحاديات: ''أكلفكم بالسهر على التطبيق الصارم لمحتوى التعليمات الصادرة في هذا الشأن، لا سيما غلق المنشآت والهياكل الرياضية والشبانية والترفيهية، تأجيل كل المنافسات الرياضية وكذلك تأجيل كل التربصات التحضيرية والجمعيات العامة للهيئات الرياضية''.

ومعلوم أن هذه التدابير الوقائية قد فرضت منذ شهر مارس مع اقرار الحجر الصحي قبل أن يتم تمديدها عدة مرات لتفادي تفشي فيروس كورونا في الجزائر.

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خالدي: "استئناف المنافسات الرياضية مرهون برفع الحجر الصحي"
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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