اتحاد الجزائر: المدرب حيمد حامة يرفض عرضا للإشراف على مركز التكوين

باريس - رفض المدرب المساعد الجزائري لنادي بوبينيي (البطولة الفرنسية الثانية/القسم الرابع)، حيمد حامة، عرضا من نادي إتحاد الجزائر لإدارة مركز التكوين الذي ينوي الفريق العاصمي إنشاؤه مستقبلا.

وصرح التقني الجزائري لجريدة لوباريزيان الفرنسية: ''اتحاد الجزائر هو فريق القلب الذي أتابعه منذ صغري كما أن والدي يقطن على بعد عشر دقائق من الملعب الذي كانت لي الفرصة أن ألعب فيه خلال موسم 1999-2000.

بصراحة إنه مشروع جميل ولكن بعد تفكير عميق توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشروط غير مجتمعة لأقبل العرض''.

وكان الاتحاد قد عين الدولي السابق عنتر يحيى في منصب المدير الرياضي والذي بدوره يحاول إعادة هيكلة النادي الذي يملك أغلبية أسهمه مجمع سير سبور والذي يعتزم استثمار أموال طائلة تحسبا للموسم القادم.

وأضاف حامة قائلا: ''انا اب لأربعة أطفال وبالنسبة لي الحياة العائلية شيء في غاية الأهمية. في بوبينيي، تمكنت من توطيد علاقتي مع رئيس النادي. أنا مدرب شاب (40 سنة)وكانت تجربتي الأولى مع الأكابر وأريد مواصلة العمل هنا.

ستغادر عدة أسماء تشكيلة النادي وهذا ما دفعني أيضا للبقاء حتى لا أخلق مشاكل أخرى للفريق''.

خلال الموسم المقبل، سيواصل حامة مهامه على راس العارضة الفنية للنادي الفرنسي إلى جانب المدرب عباس أوسفان.

خلال الموسم الفارط ورغم قلة الامكانيات، تمكن بوبيني من إنهاء المنافسة في المركز الثالث للمجموعة الأولى (البطولة الثانية) خلف باستيا وسودان.