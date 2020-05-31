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كرة القدم: استبعاد فكرة الموسم الأبيض والبطولة ستعود برفع الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة القدم: استبعاد فكرة الموسم الأبيض والبطولة ستعود برفع الحجر الصحي

الجزائر - ستعود منافسات البطولة الوطنية للموسم الكروي 2019-2020، المتوقفة منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى النشاط "عندما يتم رفع الحجر الصحي ويسمح مجددا بالتجمعات"، حسب ما علمته "واج" من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الأحد.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة مسؤول الهيئة، خير الدين زطشي.

خلال هذا الاجتماع، تقرر الإبقاء على خارطة الطريق التي وضعها المكتب الفيدرالي للاتحادية يوم 30 ابريل الماضي، والتي تقضي بمواصلة ما تبقى منالموسم الكروي 2019-2020 لكل من الرابطتين الاولى والثانية في غضون 8 أسابيع، عقب خضوع الاندية الى مرحلة تحضيرات تتراوح ما بين خمسة و ستة أسابيع، مهما كان تاريخ اعطاء الضوء الاخضر من قبل السلطات العمومية للاستئناف.

تليها فترة راحة تامة لمدة أسبوع على الأقل بالنسبة للاعبين، ثم مرحلة أخرى لعودة النشاط تدوم شهر، والتي تسبق بداية فترة التسجيلات، بعدها ينطلق الموسم الجديد في تاريخ يحدد لاحقا.

اما بالنسبة لبطولات الهواة لفئة الاكابر، فستتبع المنافسات المحترفة (الرابطتان الاولى والثانية)، أي بعدها بأسبوع تقريبا.

وتأتي ردة فعل المكتب الفيدرالي بعد يومين من الخرجة الاعلامية لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الذي عبر خلالها عن تشكيكه في امكانية مواصلة البطولة بسبب تواصل الازمة الصحية.

وصرح مسؤول الرابطة : "أظن أنه لن يمكننا استئناف المنافسة، حيث يصعب على الاندية احترام الاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي. كما اننا لا نمتلك الامكانيات التي تتمتع بها الدول الاوروبية لعودة نشاط كرة القدم، كون هذه الاخيرة صرفت مبالغ مالية كبيرة لهذا الغرض".

وتم تعليق مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية بالجزائر منذ تاريخ 16 مارس الفارط إلى غاية 13 يونيو الداخل بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقبل توقيف البطولة، كان شباب بلوزداد متصدرا للترتيب برصيد 40 نقطة، متقدما بثلاث خطوات عن ملاحقيه وفاق سطيف ومولودية الجزائر. كما يبقى الشباب و"العميد" منقوصين من لقاء واحد لكل منهما.

أما في الرابطة الثانية، فإن أولمبي المدية يسيطر على المنافسة ب42 نقطة، بفارق خطوتين عن الملاحق شبيبة سكيكدة.

آخر تعديل على الأحد, 31 أيار 2020 19:42
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كرة القدم: استبعاد فكرة الموسم الأبيض والبطولة ستعود برفع الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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