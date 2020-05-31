رئيس إ.بسكرة "تم الاتصال بي لترتيب نتيجة لقاء وفاق سطيف"

الجزائر - كشف رئيس نادي اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى، اليوم الأحد عقب سماعه من قبل لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة، أنه تم الاتصال به من قبل شخص لترتيب نتيجة المباراة التي خسرها فريقه على أرضه ضد وفاق سطيف (0-2)، لحساب الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصرح بن عيسى للصحافة مباشرة بعد جلسة استماعه: "في الواقع، لقد اتصل بي شخص أفضل عدم ذكر اسمه لترتيب المباراة ضد وفاق سطيف. القضية لدى العدالة حاليا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن المباراة لم يتم ترتيبها. اتحاد بسكرة فريق نظيف لا يسير في مثل هذه المتاهات، خاصة وأننا نلعب من أجل ضمان البقاء".

واتخذت لجنة الانضباط قرار استدعاء عبد الله بن عيسى ورئيس أهلي برج بوعريريج أنيس بن حمادي، بعد الاستماع الخميس الماضي لمناجير اللاعبين، نسيم سعداوي، الذي دافع عن براءته في قضية مشاركته المزعومة في التلاعب بنتائج المقابلات التي تورط فيها عبر تسجيل صوتي مع المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، حيث أصر سعداوي على أن التسجيل الصوتي "ليس مزورا"، خلافا لكلام مسؤول الوفاق الذي يصر على أنه تسجيل "مفبرك".

وأضاف الرجل الأول في بيت النادي البسكري: "في ذلك اليوم شارك جميع اللاعبين في اللقاء، باستثناء لخضاري الذي كان يعاني من إصابة، وهو لاعب ابن الفريق لا أشك فيه على الإطلاق. فيما يتعلق بالتسجيل الصوتي، فقد استدعيت لسماع أقوالي كشاهد، والقرار الأخير سيعود للعدالة". و اختتم المسؤول: "من ارتكب خطأ يجب أن يدفع الثمن".

من جانبه، دافع رئيس نادي أهلي برج بوعريريج عن براءته، مدعيا أنه "لا علاقة له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالتسجيل الصوتي".

"جئت للدفاع عن فريقي كشاهد. ليس لدينا علاقة بهذا التسجيل الصوتي. القضية على مستوى العدالة و نحن نثق فيها. أعرف فهد حلفاية الذي بفضله أمضينا في فريقنا للاعبين خلال الموسم الماضي كان قد اقترحهم علينا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة"، قال بن حمادي.

ودفعت هذه القضية بوزارة الشباب والرياضة إلى التحرك حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد مجهول، في حين قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان صحفي أنها "اطلعت على هذا الملف"، منددة بشدة بهذه "الممارسات الشنيعة".