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كرة الطائرة: المنافسة تستأنف شهر سبتمبر''

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة الطائرة: المنافسة تستأنف شهر سبتمبر&#039;&#039;

الجزائر - تستأنف البطولة الوطنية للكرة الطائرة نشاطاتها شهر سبتمبر القادم بعد توقفها في مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما صرح به رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، مصطفى لموشي.

وصرح لموشي ل''واج'' : "لقد وضعنا سابقا ثلاثة سيناريوهات محتملة، لكننا قررنا في الأخير استئناف المنافسة مباشرة عقب إجراء امتحانات البكالوريا. من الواضح أن المباريات ستقام خلف أبواب موصدة في قاعات معقمة مع تطبيق كل إجراءات الوقاية الصحية الصارمة لتجنب أي عدوى".

ومعلوم أنه تم تعليق جميع المسابقات والأحداث الرياضية في جميع التخصصت في الجزائر، منذ 16 مارس وإلى غاية 13 يونيو، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نفس المصدر: ''سنكمل البطولة وكأس الجزائر بعد شهرين لنفسح المجال بعدها لتربص المنتخب الوطني المقرر في الفترة الممتدة من 1 إلى 20 ديسمبر وذلك تحسبا لبطولة الأمم العربية في تونس. النسخة القادمة من البطولة الوطنية ستنطلق في يناير 2021".

وستستأنف منافسات القسم الممتاز ''رجال'' بإجراء 12 جولة متبقية و6 جولات لدى السيدات، في الوقت الذي وصلت فيه كأس الجزائر للدور ثمن النهائي.

وفي تصريح سابق له ل"واج"، أكد مصطفى لموشي أن سداسي المنتخب الجزائري لم يتأثر بالوضع الحالي باعتبار أنه لم يتم برمجة أي تربص أو منافسة.

وأوضح قائلا: ''تأجيل البطولة العربية التي كانت مقررة في شهر أكتوبر القادم، جعل التربص المبرمج سابقا نهاية الموسم يتأجل آليا''.

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كرة الطائرة: المنافسة تستأنف شهر سبتمبر''
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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