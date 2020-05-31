ولاية الجزائر: إعادة بعث ورشات مشاريع قطاع الشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة

الجزائر - أشرفت الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، فريدة عمراني، على إعطاء إشارة إعادة إطلاق وبعث الحركية في ورشات مشاريع قطاع الشباب والرياضة التي كانت شبه متوقفة بسبب الوباء وذلك على مستوى بلديات بوزريعة وبن عكنون والابيار، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح ولاية الجزائر.

وأوضح بيان نُشر على صفحة الفيسبوك لولاية الجزائر، أنه تم على مستوى بلدية بن عكنون بحضور رئيس المجلس الشعبي و كذا المصالح التقنية و رئيس النادي الهاوي -نجم بن عكنون- والمؤسسة المكلفة بالإنجاز، أسروت، إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة الملعب البلدي المقراني بالعشب الاصطناعي (الجيل السادس).

وأضاف البيان أن الملعب الذي ستستغرق عملية تهيئته بالعشب الاصطناعي فترة شهرين، سيُمكن شباب البلدية و الجمعيات الرياضية من استغلال هذا المرفق الرياضي في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، زارت ذات المسؤولة الولائية يوم الخميس المنصرم ورشة تهيئة الملعب البلدي "عمر خلوف" هو الآخر معني بالتهيئة الكلية، بالإضافة الى العشب الاصطناعي و استكمال المدرجات، حيث أمرت المقاولة بضرورة تدعيم الورشة بالإمكانيات المادية و البشرية لاستكمال المشروع و تمكين شباب البلدية من استغلاله في أحسن الظروف.

وفي نفس الإطار، تمت معاينة مشروع أنجاز مسبح شبه أولمبي حيث تم اختيار الأرضية لإنجاز هذا المشروع الهام الواقع بالقرب من الملعب البلدي "عمر خلوف" وهذا بعد موافقة اللجنة الولائية لتخصيص قطعة أرضية مساحتها 10.000 م2، و تم عرض الدراسة في انتظار استكمالها للانطلاق في المشروع.

ولفت نفس المصدر أنه تم ببلدية الابيار معاينة مشروع انجاز قاعة متعددة الرياضات على مستوى شارع 11 ديسمبر بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، المصالح التقنية، مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة بالإنجاز، وتصل مدة الانجاز 18 شهرا أين تم بالمناسبة الوقوف على تنصيب المقاول و الانطلاق في الأشغال.

وحسب البيان، يحتوي المركب الرياضي الممول من ميزانية البلدية، على عدة هياكل رياضية ستسمح لشباب البلدية و كذا الجمعيات الرياضية من إستغلاله في ظروف حسنة للارتقاء بالرياضة، على غرار قاعة متعددة الرياضات ومسبح بلدي وكذا إعادة تهيئة الملعب البلدي وتهيئة فندق للرياضيين.

وفي سياق ذي صلة، عاينت الوالية المنتدبة ببلدية بوزريعة مشروع إنجاز الملعب الرياضي الجواري على مستوى حي سيلاست الذي بلغت نسبة الأشغال به 80%، وفي غضون عشرين يوما سيتم استلامه ووضعه حيز الخدمة لفائدة مختلف الجمعيات الرياضية والحركة الشبابية إلى جانب تسجيل ملاعب جوارية أخرى في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها.