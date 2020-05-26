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فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تطلب من الاتحاديات تمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تطلب من الاتحاديات تمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية

الجزائر - طالب وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, مختلف الاتحاديات الرياضية بتمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما, أي إلى غاية 13 يونيو 2020.

وجاء في رسالة الوزير للاتحاديات: ''أكلفكم بالسهر على التطبيق الصارم لمحتوى التعليمات الصادرة في هذا الشأن, لا سيما غلق المنشآت والهياكل الرياضية والشبانية والترفيهية, تأجيل كل المنافسات الرياضية وكذلك تأجيل كل التربصات التحضيرية والجمعيات العامة للهيئات الرياضية''.

ومعلوم أن هذه التدابير الوقائية قد فرضت منذ شهر مارس مع اقرار الحجر الصحي قبل أن يتم تمديدها عدة مرات لتفادي تفشي فيروس كورونا في الجزائر. كما طالب الوزير من الاتحاديات ب''السهر شخصيا'' على تجسيد هذه التعليمات ومتابعتها على الميدان.

و أمرت الوزارة أيضا بمواصلة غلق دور الشباب و مراكز التسلية و تعليق كل التبادلات والتوأمة بين مختلف الجمعيات الى إشعار آخر.

آخر تعديل على الأحد, 31 أيار 2020 15:36
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فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تطلب من الاتحاديات تمديد الآجال المتعلقة بالإجراءات الوقائية
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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