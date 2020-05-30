الألعاب المتوسطية: طبعة وهران في صلب أشغال اجتماع اللجنة الدولية للألعاب

وهران - تقدم ملف الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في 2022 جدول أعمال الاجتماع الذي عقدته في نهاية الأسبوع الجاري اللجنة الدولية للألعاب بتقنية التواصل المرئي عن بعد, حسب ما أعلنت عنه السبت هذه الهيئة الرياضية الجهوية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضح نفس المصدر بأن الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة, الجزائري عمار عدادي, وشارك فيه أعضاؤها فضلا عن رؤساء مختلف اللجان الفرعية التابعة لها واستغرق ساعة ونصف, تناول مواضيع كثيرة وعلى رأسها الألعاب المتوسطية المقبلة بعدما تم تأجيلها من صائفة 2021 إلى العام الموالي (25 يونيو-5 يوليو 2022) بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد تم بالمناسبة "تبادل بناء للآراء, واستخلاص عدة ملاحظات مفيدة تخص الألعاب المتوسطية المقبلة", كما أشير إليه.

ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة الدولية للألعاب المتوسطية منذ بداية الأزمة الصحية العالمية "التي كان لها تأثير سلبي كبير على الرياضة", يتأسف نفس المصدر, مضيفا بأن الاجتماع سمح "بتقييم الوضعية العامة بخصوص مكافحة الجائحة وكذا مواضيع أخرى على غرار الألعاب المتوسطية بوهران والألعاب الشاطئية والرزنامة السنوية للاجتماعات واجتماعات اللجنة التنفيذية وكذا اللجان التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط".

وأعلنت الهيئة الرياضية المتوسطية في الأخير عن عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة الدولية يوم 3 يونيو المقبل بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد مرة أخرى.