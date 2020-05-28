كرة القدم/الجزائر: "التسجيل الصوتي ليس مفبركا" (نسيم سعداوي)

الجزائر - دافع مناجير اللاعبين, نسيم سعداوي, يوم الخميس, عن موقفه في قضية التسجيل الصوتي المسرب حول ترتيب المباريات والمتهم فيه رفقة المدير العام لفريق وفاق سطيف فهد حلفاية, مؤكدا أن التسجيل "غير مفبرك".

وصرح سعداوي لحظة مغادرته مقر الرابطة المحترفة لكرة القدم عقب الاستماع الى اقواله من قبل لجنة الانضباط : "اؤكد لكم أنه تم استدعائي كشاهد. التسجيل الصوتي غير مفبرك وأعتقد ان هناك خبرة فنية ستؤكد ذلك. لم أرد الرد على الحملة التي طالتني, سيما في شهر رمضان المبارك".

وتم اتهام حلفاية بأنه طلب من المناجير سعداوي أن يقوم بترتيب مباريات وتفضيل فريقه وفاق سطيف من أجل التتويج بلقب البطولة على حساب اندية اخرى.

و أضاف : "التسجيل تم بحضور عدة أشخاص والذين هم جاهزون من أجل الادلاء بشهادتهم. لم أقم بابتزاز أي شخص. هذه القضية ليست لها أي علاقة بلاعب الوفاق اسحاق بوصوف, وأمتلك وثيقة تسلمتها من نفس الفريق تسمح لي بالتدخل في موضوع الانتقالات الى الخارج".

وأكد سعداوي انه "بريء" في هذه القضية, مضيفا أنه مستعد للتعاون مع القضاء وهيئات كرة القدم للوصول الى "اصلاح المحيط الكروي".

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من جهته, كشف فهد حلفاية, الاسبوع الماضي خلال حضوره الى مقر الرابطة للاستماع الى اقواله, انه رفع شكوى "ضد نسيم سعداوي و أشخاص آخرين بتهمة الابتزاز", مؤكدا ان "التسجيل مفبرك".

ودفعت هذه القضية, وزارة الشباب والرياضة الى رفع دعوى قضائية ضد مجهول, في الوقت الذي اكدت فيه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم انها ستحقق في الموضوع, منددة بما وصفته ب"التصرفات المشينة".