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كرة القدم/الرابطات الولائية: 10 بطولات اختتمت منافساتها

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كرة القدم/الرابطات الولائية: 10 بطولات اختتمت منافساتها

الجزائر- اختتمت عشر (10) بطولات من القسم الشرفي و قبل الشرفي على مستوى الرابطات الولائية لكرة القدم، منافسات موسم 2019-2020 بتتويج البطل، حسب ما أفادت به يوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و يتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي (شرفي)، بجاية (قبل شرفي)، بسكرة (شرفي وقبل شرفي)، تلمسان (قبل شرفي)، سطيف (شرفي و أول مجموعة قبل شرفي)، عنابة (شرفي وقبل شرفي)، المدية (شرفي)، بومرداس (قبل شرفي)، الوادي (قبل شرفي)و تيبازة (شرفي).

بالمقابل لم تتم إقامة بطولتي كل من ولايتي تندوف و تيسمسيلت، وفق نفس المصدر.

و تحسبا لإجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، ستحدد لجنة تنسيق الرابطات وقسم الرابطات وضعية كل رابطات القسم الشرفي وقبل الشرفي على مستوى الرابطات الولائية.

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و يبدو أن 19 بطولة ستكون معنية بمقابلات دورة اللقب، بينما ستخوض 3 بطولات مباراة فاصلة، وهي ولايات قالمة، إيليزي و عين تيموشنت، في حين ستتواصل 14 بطولة بلعب ما بين 1 جولة و 4 جولات.

وسيدرس المكتب الفيدرالي هذه الوضعية ويعمل على المصادقة على مصير هذه البطولات، حسبما أوضحته الاتحادية عبر موقعها الرسمي.

وعُلقت جميع البطولات والتظاهرات الرياضية الوطنية منذ 16 مارس الماضي بقرار من وزارة الشباب والرياضة بسبب تفشي جائحة كورونا, مع الإشارة أن اتحاديتي السباحة والريغبي قررتا مؤخرا إيقاف منافسات الموسم الرياضي الحالي نهائيا.

وسجلت الجزائر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات جديدة, لتبلغ الحصيلة الإجمالية 8113 حالة مؤكدة و 592 حالة وفاة.

آخر تعديل على السبت, 23 أيار 2020 18:27
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كرة القدم/الرابطات الولائية: 10 بطولات اختتمت منافساتها
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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