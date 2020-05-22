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كرة القدم/ استئناف المنافسة: مشاركة الفاف في اجتماع عمل يضم خمس اتحاديات

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة القدم/ استئناف المنافسة: مشاركة الفاف في اجتماع عمل يضم خمس اتحاديات

الجزائر - شاركت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في اجتماع عمل يضم خمس اتحاديات افريقية ممثلة بأمنائها العامين أين تم التطرق إلى امكانية استئناف منافسات موسم 2019-2020 التي تم إيقافها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما نشرته الهيئة الفدرالية، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي.

 بعد مناقشات وتبادلات "مثمرة"، توصل الأمناء العامون خلال اجتماعهم يوم الأربعاء إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لموسم كرة القدم الحالي 2019-2020 والتي تتمثل في الموسم الأبيض، استمرار المنافسة بعد رفع الحجر الصحي وتنظيم دورة اللقب والبقاء. 

وستعرض هذه الاقتراحات على الأمين العام للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) من أجل الاعلام وتقديم رأي إذا استلزم الأمر. 

وكانت الفاف ممثلة بأمينها العام محمد سعد في الوقت الذي حضر فيه كل من: بن جامين بانلوك (الأمين العام للاتحادية الكاميرونية)، فيكتور ساح سيسي (الأمين العام للاتحادية السنغالية)، إبراهيما سانغاري (الأمين العام للاتحادية المالية) و أكوا موريس كوفوغي (الأمين العام للاتحادية الغينية).

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كرة القدم/ استئناف المنافسة: مشاركة الفاف في اجتماع عمل يضم خمس اتحاديات
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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